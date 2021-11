Terni, commerciante di 54 anni morto per sospetta overdose di cocaina: fissata l'autopsia

01 novembre 2021 a

Il pubblico ministero, Elena Neri, che ha coordinato le indagini dei carabinieri, ha fissato per martedì 2 novembre 2021 l’autopsia sul corpo del commerciante 54enne trovato morto, per una probabile overdose, venerdì 29 ottobre 2021 a Stroncone, in provincia di Terni.

Ad effettuarla, a Perugia, sarà il medico legale dottoressa Laura Panata, cui è stato conferito l’incarico dal magistrato.

La vittima, sposato e padre di una figlia, senza precedenti, non era mai stato accostato, da chi lo conosceva, al consumo di stupefacenti. E' spirato nel suo letto con ogni probabilità nella notte tra giovedì 28 e venerdì 29 ottobre, visto che la moglie lo ha trovato morto alle 8 di mattina di venerdì.

I carabinieri hanno rinvenuto nell’abitazione del commerciante tracce di cocaina, da qui hanno avviato le indagini per accertare come si fosse procurato la sostanza stupefacente. Hanno così ricostruito le ultime ore di vita del 54enne stronconese, rintracciando un amico, 40enne, col quale il commerciante avrebbe acquistato la droga recandosi per l’occorrenza a Terni, nella zona di via Narni. Nell’arco di mezza giornata, poi, gli investigatori dell’Arma sono risaliti al presunto pusher, un tunisino di 24 anni, sbarcato in Italia e Lampedusa e già con precedenti per furto e reati connessi alla droga, in possesso di oltre mezz’etto di cocaina nel momento in cui è stato fermato dai militari, contestandogli di aver venduto la dose letale.

Il giovane è stato arrestato con l’accusa di aver ceduto la dose di cocaina che sarebbe stata letale, e quindi del reato di “morte in conseguenza di altro reato”, oltre naturalmente alla contestazioni di spaccio e di ricettazione, visto che è stato trovato in sella ad uno scooter risultato rubato la scorsa estate. Il 24enne è attualmente rinchiuso nel carcere di Spoleto e potrebbe essere sentito per l’interrogatorio di garanzia già lunedì 1 novembre, o al più tardi martedì 2.

