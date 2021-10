Castel Viscardo, anziano cade in una scarpata e resta ferito. Soccorso dai vigili del fuoco

30 ottobre 2021 a

I vigili del fuoco di Orvieto, nel corso della tarda serata di sabato 30 ottobre, sono intervenuti per soccorrere un anziano caduto in una scarpata. L’incidente si è verificato nei pressi di Castel Viscardo. In seguito al violento urto l’uomo ha riportato ferite alla testa e in varie altri parti del corpo. Sul posto anche il 118 e gli operatori del Sasu, il Soccorso alpino e speleologico dell’Umbria.

Ancora da accertare le cause dell’infortunio su cui dovranno fare piena luce i carabinieri che si sono recati sul posto. Dopo i primi soccorsi il pensionato è stato trasportato in ospedale per essere medicato. Pare che l’anziano fosse solo al momento della caduta. Le sue condizioni non sarebbero precipitare verso il basso, ma la dinamica è ancora in corso di accertamento.

