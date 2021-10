Ztl, confermate le disposizioni per ridurre la circolazione delle auto in centro

31 ottobre 2021 a

“Contemperare le esigenze di sicurezza e vivibilità nel centro storico della cittadinanza, degli operatori economici e del turisti”. Nasce da qui la decisione presa dal sindaco di Spoleto Andrea Sisti di confermare gli orari (attualmente in vigore) riguardanti l’accesso nelle Zone a traffico limitato A e A1 fino al 27 marzo 2022. Lo ha fatto, attraverso un’ordinanza tesa a raggiungere un triplice obiettivo: ridurre la circolazione delle auto, rendere la parte alta della città più confortevole e stimolare l’utilizzo del sistema della mobilità alternativa. Entrando nel dettaglio, dal 2 novembre l’ingresso alla Ztl A (varchi dal quadrivio di viale Giacomo Matteotti, piazza San Domenico, piazzetta Porta San Lorenzo e via Esterna delle Mura) continuerà ad essere consentito dal lunedì al venerdì. Sarà vietato invece, a tutti coloro che risultano sprovvisti dell’apposito tagliando, il sabato e nei festivi h24.

Nella sezione A1 alla quale si può accedere da via della Trattoria e da via Brignone (all’altezza della chiesa di Sant’Ansano), è stata mantenuta la chiusura h24 sia nei giorni feriali, che nei prefestivi e festivi. “La decisione è legata sia al graduale e progressivo allentamento delle misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica adottate a livello statale e regionale - spiega il Comune - sia all’ampliamento dei servizi resi dai bar e dai ristoranti, con l’incremento della fruibilità degli spazi esterni e il conseguente transito pedonale all’interno del centro storico, in modo particolare il sabato ed i giorni festivi”.

Ridotti invece, nei fine settimana, gli orari di apertura dei tre percorsi meccanizzati. I tapis roulant della Spoletosfera resteranno in funzione dalle 7 alle 20.30 dal lunedì al venerdì e dalle 8.30 alle 20.30 nei prefestivi e festivi. Le scale mobili della Ponzianina potranno essere utilizzate dalla popolazione e dai visitatori dalle 7.30 alle 20 da lunedì al giovedì e nei festivi e dalle 8.30 alle 20.30 il venerdì e nei prefestivi. La Posterna, ossia le scale mobili per piazza Moretti ed i tapis roulant e gli ascensori fino a piazza Campello, sono infine a disposizione dalle 7 alle 21 dal lunedì al giovedì e nei festivi e dalle 7 alle 24 il venerdì e nei prefestivi. Altre informazioni: gli ascensori per la Rocca albornoziana sono attivi tutti i giorni dalle 8.30 alle 19.30, i parcheggi coperti a servizio dei tre impianti 24 ore su 24.

