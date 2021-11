Previsti nuovi cantieri sulla Pievaiola per completare la rampa incompiuta da 30 anni

Alessandro Antonini 01 novembre 2021 a

La rampa incompiuta che giace abbandonata sulla Pievaiola dagli anni Novanta sarà completata per eliminare la doppia curva pericolosa che da Capanne porta al bivio di Mugnano. E’ il cantiere di prossima apertura sulla strada statale 220. Al momento non c’è una data precisa: si prevede di iniziare entro la prima metà del 2022. I lavori partiranno alla fine dell’intervento attualmente in corso in località Pietraia. Gli interventi sono in capo alla Provincia di Perugia. Quelli per attivare la rampa ricadono nell’adeguamento dell’intero tratto che va dall’intersezione con provinciale 317 di Agello al bivio per Mugnano.

Le opere maggiori “sono costituite dalla realizzazione di una rotatoria in corrispondenza dell’incrocio per Agello”, all’entrata della zona artigianale, e “dall’eliminazione di una doppia curva pericolosa prima di giungere al bivio per Mugnano”, è scritto nel progetto. In questo tratto c’è l’attivazione della rampa i cui lavori sono iniziati oltre 20 anni fa: al momento è visibile la massicciata di terra e materiale di risulta, ossia la base dell’opera. L’importo finanziato ammonta a 3.305.578,85 euro. In base ad un primo cronoprogramma i lavori dovevano iniziare nel 2020 e concludersi entro dicembre prossimo. Di mezzo c’è stato il Covid e una serie di ritardi anche tecnici dei cantieri precedenti. Ora l’obiettivo è iniziare nella prima parte del 2022 e chiudere entro l’anno successivo. Ma prima va sistemato il tratto in fase di realizzazione dopo lo svincolo di Mugnano, direzione Fontignano. Anche qui si scontano ritardi: la fine dei lavori era prevista entro la primavera scorsa. Si punta a finire nei prossimi mesi. Anche qui si sconta l’emergenza pandemica. In estate c’è stata anche una perizia di variante su un sottopasso che ha bloccato il cantiere per circa un mese.

Qui è interessato “il tratto che va da Pietraia al torrente Cestola comprensivo della Rotatoria in località Pietraia all’intersezione della provinciale 315 e lo svicolo per la regionale 220”. Cioè la Pievaiola. L’intervento propone “la realizzazione della rotatoria utile per il collegamento con due nuove complanari a servizio della viabilità secondaria, in modo da eliminare e mettere in sicurezza gli attuali accessi diretti alla regionale 220. L’importo finanziato ammonta un1milione 450 mila euro. In corso d’opera si è stabilito di modificare il progetto con la previsione di un sottopasso e la riduzione da due a una della complanari.

