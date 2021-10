Umbria, l'attore Marco Bocci testimonial dello spot sul Natale: iniziate le riprese

31 ottobre 2021 a

L’attore umbro Marco Bocci è il testimonial della nuova campagna di promozione per il Natale in Umbria. A Perugia le riprese sono iniziate ieri e andranno avanti per qualche giorno toccando i borghi più caratteristici del territorio regionale. Lo spot, firmato da Armando Testa, sarà poi diffuso nei principali canali web e social, nelle emittenti televisive nazionali e in radio, nella carta stampata, anche di settore. Massima discrezionalità sul claim che, assicurano gli addetti ai lavori, possiede la stessa capacità di coinvolgimento di quello utilizzato per la primavera-estate (“Io amo il mare dell’Umbria”) che ha riscosso tanto successo - come evidenzia il presidente di Federalberghi Umbria, Simone Fittuccia - da essere giudicato tra i primi tre spot italiani che, a fronte dei costi sostenuti, ha avuto maggiore efficacia. L’effetto acchiappaturisti è evidente: agosto è stato il mese che ha collezionato i dati migliori da otto anni a questa parte con quasi 390 mila arrivi e 1,3 milioni di presenze. “Il ponte di Ognissanti sta facendo registrare ancora numeri record - evidenzia Fittuccia - con la maggior parte delle strutture ricettive che hanno registrato il tutto esaurito o quasi”.

Merito della comunicazione, secondo il presidente di Federalberghi Umbria, che sta producendo ancora i suoi effetti. All’ultima assemblea dei delegati del territorio umbro di Federalberghi è stata invitata a partecipare anche l’assessore al Turismo, Paola Agabiti, che ha fornito aggiornamenti sul bando UmbriAperta e sulla nuova campagna di promozione per l’autunno inverno. Elementi che sono stati messi nero su bianco sulla delibera 1023 del 27 ottobre nella quale si stabilisce un tetto massimo di due milioni e mezzo. “Si punterà alla valorizzazione dell’offerta enogastronomica, natalizia e del Capodanno sia sul mercato interno che sui mercati esteri - si legge nella delibera - questi ultimi raggiunti attraverso attività online e social”. Inoltre si sta lavorando per la partecipazione dell’Umbria alla trasmissione “L’anno che verrà” in onda su Rai 1 il 31 dicembre. Salvo sorprese dell’ultima ora, la location scelta è quella di Terni dove già a fine settembre è stato fatto un attento sopralluogo dalla produzione del programma.

Produzione che, eventualmente, dovrebbe sostare nella città dell’Acciaio dal 15 dicembre al 7 gennaio con le immaginabili positive ripercussioni per il territorio. Le novità legate alle iniziative per attrarre turisti in Umbria saranno presentate nei prossimi giorni nel corso di una conferenza stampa nell’ambito della quale l’assessore Agabiti fornirà i dati su arrivi e pernottamenti relativi al mese di settembre, anche questo da record

