Marsciano, ladri svaligiano quattro abitazioni

Entrano in casa, rubano soldi e oro e poi scappano per i campi. E’ successo nel quartiere Santa Lucia di Marsciano e il furto è solo l’ultimo di una lunga serie di colpi o tentativi non andati in porto, che si verificano nella zona. Anche nelle frazioni di Schiavo e Papiano sono state infatti denunciate incursioni di malviventi.

Almeno quattro nell’ultima settimana, ma l’area in questione, se si considerano anche i quartieri limitrofi, è da tempo presa di mira. Il furto compiuto, intorno alle 20 di giovedì, si è verificato in via dei Mille, la strada che dal quartiere Ponte Nestore, procedendo in direzione Cerqueto, porta alla zona residenziale di Santa Lucia. I ladri hanno agito mentre la proprietaria era in casa e prima di andarsene con il bottino hanno lasciato, nella camera da letto, dove avevano compiuto l’ultima razzia, una sedia a contrasto per impedire che la porta si aprisse dall’esterno. La fuga dei malviventi è avvenuta proprio dal finestrone della camera, da dove presumibilmente sono anche entrati. Immediata la chiamata ai carabinieri di Marsciano. La campagna circostante potrebbe essere stata la via di fuga e non si esclude che da lì i malviventi abbiamo poi proseguito verso il quartiere di Schiavo, dove nella stessa serata, a distanza di un paio di ore, è stato segnalato un altro furto.

Sempre a Schiavo, a fine settembre, c’era stato un altro grave episodio, a seguito di un furto in un’altra abitazione, in piena notte, con relativa colluttazione tra proprietario e malviventi. Sempre nello stesso quartiere, nel mese di luglio, una donna, vittima di un’altra rapina, era stata addirittura legata a una seggiola con dei cavi elettrici, imbavagliata e costretta a consegnare la chiave della cassaforte. E un’altra frazione tartassata sembra essere Papiano, dove i furti sono avvenuti nelle serate di domenica 24 ottobre.

