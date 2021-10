Perugia, la messa in ricordo di Renato Curi: 44 anni fa la tragedia. L'omelia di don Angelini: "Lui vive in noi"

30 ottobre 2021 a

a

a

Per il Perugia Calcio e per il mondo biancorosso, il 30 ottobre non può essere un giorno come tutti gli altri. Perché come avviene ormai da 44 anni, si ricorda Renato Curi. Uomo, calciatore, campione. Un simbolo, il simbolo del Grifo. Anche ieri si è tenuta la messa di commemorazione in sua memoria. Nello spazio antistante lo spogliatoio erano presenti la squadra, lo staff tecnico, la dirigenza del Perugia, rappresentanti della famiglia Curi oltre che alcuni amici stretti come Franco Vannini e Claudio Tinaglia. Alla funzione - più intima rispetto a quanto avvenuto in passato al fine di evitare assembramenti - era presente anche Grazia Ceccarini, vedova dell’indimenticabile “Tigre”.

Serie B, Grifo ko al Curi: vince la Reggina (0-2). E lo sta



La messa è stata officiata da don Mauro Angelini, cappellano del Perugia. “Da quel 30 ottobre Renato Curi non è morto, è passato a nuova vita e noi siamo qui ogni anno perché lui vive in noi, ecco perché - si legge nell’omelia di cui riportiamo alcuni stralci - la Curva lo invoca ancora da 44 anni, invoca una presenza viva nel cuore di ogni tifoso del Grifo e anche nel cuore di ogni componente del Perugia. Con Renato c’è una spinta in più perché giocare nel Perugia Calcio significa davvero avere attaccata alla pelle la sua maglia, la numero 8, e percepire la forza di Renato, quella sua “tigna perugina” che devo dire con soddisfazione che è molto forte quest’anno nel gruppo”.

Serie B, Grifo ancora imbattuto in trasferta: 0-0 a Lecce



Anche il presidente della Lega B, Mauro Balata, ha rivolto un pensiero a Curi. “A 44 anni di distanza dal tragico evento, non posso che rinnovare la mia vicinanza verso la famiglia Curi e a tutti i tifosi del Perugi".

Serie B, Locauto official supporter del Grifo per la stagione 21/22

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.