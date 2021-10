Memo Remigi, quarantena finita. Perché può tornare subito a ballare

30 ottobre 2021 a

a

a

Memo Remigi nuovamente in pista. Nella puntata di oggi, sabato 30 ottobre, di Ballando con le Stelle, l'artista sarà fisicamente in studio: ufficialmente finito il periodo di quarantena. Remigi è stato obbligato ad isolarsi in quarantena nei giorni scorsi dopo un contatto con una persona positiva al Covid. Le regole anti contagio in vigore parlano però di una settimana di quarantena, invece l'artista tornerà prima. Come è possibile? Lo spiega il suo entourage come riporta TvBlog: Remigi avrebbe avuto un contatto “fugace” e non continuativo con la persona poi risultata positiva. Senza contare che tutti i tamponi fatti da Remigi sono risultati negativi in questi giorni. Chissà cosa ne penserà Selvaggia Lucarelli.

Memo Remigi, la morte della moglie e la relazione con Barbara d'Urso

Di sicuro per lo show è una bella notizia. Memo Remigi, da autentico uomo dello spettacolo (ha partecipato anche tre volte al Festival di Sanremo) è stato grande protagonista nelle prime due puntate. Sia perché ha ballato molto bene in coppia con Maria Ermachkova, ma anche dal punto di vista emozionale: la sua commozione nel ricordare la moglie scomparsa in inverno hanno fatto il giro dei social e del web, un momento molto apprezzato.

Memo Remigi si commuove a Ballando: “Mia moglie morta dopo tante sofferenze” | Video

Remigi è recentemente rimasto vedovo. Sposato con Lucia Russo nel 1966, ha perso la moglie - rimasta sempre lontano dal mondo dello spettacolo - lo scorso gennaio dopo una lunga malattia. Madre del suo unico figlio (Stefano), l'artista ha scritto: "Lei ha raggiunto un magnifico posto per una lunga e meritata vacanza e, se non dovesse ritornare presto, vorrà dire che prima o poi la raggiungerò anch’io, in quanto, per adesso, ho ancora molte cosa da fare!". Per sua stessa ammissione, Remigi è stato spesso infedele. Da poco ha svelato di aver avuto anche una relazione con Barbara d'Urso, un flirt che risale all'inizio degli anni Ottanta. "Mia moglie arrivò a chiedere il divorzio e io affittai un bilocale per vivere la mia relazione con Barbara" ha raccontato. Versione parzialmente smentita dalla showgirl di Mediaset: "L'affitto lo pagavo io, era il 1983 e loro erano già divorziati. Io in vita mia non ho mai avuto relazioni con uomini che avevano mogli a casa".

Milly Carlucci e il Covid: "Su Remigi notizie false: è negativo. Mietta? C'è la privacy"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.