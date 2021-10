Perugia, costituito il Comitato promotore per il no al referendum sull'uccisione della persona consenziente

30 ottobre 2021 a

Si è costituito a Perugia da parte di giuristi e intellettuali un Comitato promotore per il NO al referendum sull’uccisione della persona consenziente. "Il genere umano ha sempre considerato un grave delitto l’uccisione di una persona, a meno che non avesse compiuto un reato nefando. Nel Codice penale Zanardelli del 1889 l’omicidio del consenziente era punito con la reclusione da 18 a 21 anni; nel Codice penale del 1930 è stato considerato all’art. 579 sempre un delitto, punito con la reclusione da 6 a 15 anni.Il popolo italiano si trova ora di fronte ad un gigantesco equivoco, determinato dai promotori del referendum sulla sostanziale abrogazione dell’art. 579 del Codice penale, che hanno fatto leva sul senso di pietà, facendo pensare che il referendum servirebbe ad alleviare la sofferenza di persone incurabili. Non è così" si legge nella nota inviata da Comitato promotore. "Per tali situazioni ha già provveduto la Corte Costituzionale con la sentenza 22.11.2019 n. 242, che, dopo aver riconosciuto 'il dovere dello Stato di tutelare la vita di ogni individuo', ha stabilito che in casi estremi non è punibile l’aiuto al suicidio, quando la persona 'sia affetta da una patologia irreversibile', la patologia 'sia fonte di sofferenze assolutamente intollerabili', la persona 'sia tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale', 'sia capace di prendere decisioni libere e consapevoli', sia stata informata sulle cure palliative e il suo consenso sia accertato da una struttura sanitaria pubblica e dal Comitato etico territoriale".

E ancora: "Con il referendum si perverrebbe invece ad un risultato del tutto diverso, quale quello di legalizzare e rendere possibile l’uccisione di qualsiasi persona, anche giovane e perfettamente sana, solo che questa magari in un momento di sconforto lo chieda; infatti, tale uccisione diventerebbe pienamente libera e indiscriminata, salvo i casi eccezionali di minori o persone che non abbiano dato un valido consenso. Contro tale scempio si sono espressi i più attenti giuristi, anche laici, fra cui Luciano Violante, già Presidente della Camera dei Deputati, e Giovanni Maria Flick, già Presidente della Corte Costituzionale, che hanno rilevato che 'il quesito referendario depenalizza, diciamolo pure liberalizza, l’omicidio del consenziente'. La parola eutanasia contiene peraltro una mistificazione, poiché vuol dire 'buona morte', mentre la morte è ordinariamente drammatica.

"Per contrastare tutto questo anche in Umbria si è costituito un Comitato con l’unico obiettivo di far prevalere valori di solidarietà umana. Il Comitato auspica che la Corte Costituzionale dichiari inammissibile il quesito referendario, perché contrario ai principi costituzionali di tutela della vita umana sanciti negli articoli 2 e 27 della Costituzione, come è possibile che il Parlamento approvi una legge in materia che farebbe venire meno il referendum. Ove ciò non fosse, il Comitato per il NO chiama le persone ad una scelta consapevole di solidarietà e di rispetto per il valore della vita umana" conclude la nota.

