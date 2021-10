Maxi cantiere e Fiera dei morti, rivoluzione viabilità a Perugia in zona stadio. Limite a 30 km l'ora

Alessandro Antonini 30 ottobre 2021 a

Rivoluzione viabilità tra via Cortonese e lo stadio. Da lunedì scatta l’efficacia dell’ordinanza - valevole per sette giorni - che come ogni anno modifica la viabilità in zona Curi per la Fiera dei morti. Che va a sovrapporsi all’atto gemello firmato il 16 ottobre scorso che impone alla società che gestisce i lavori di cambiare le regole della circolazione nell’area del maxi cantiere all’ex tabacchificio di via Cortonese. Con tanto di limite a 30 km orari e divieto di fermata per chi attraversa il comparto. Ma andiamo con ordine.

Da lunedì per la Fiera, che quest’anno dura in via straordinaria sette giorni, scattano i divieti di circolazione in piazza Umbria Jazz e in parte di via Meazza. In otto strade che si collegano all’area interessata viene istituito il senso unico di marcia, il divieto di fermata in altre sette. Divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli in piazzale Guido Mazzetti e tra via Meazza e il pala Barton. Si attendono migliaia di presenze giornaliere, considerando che ci sono anche i Baracconi (prorogati al 14 Novembre). Presìdi dei vigili davanti alla Fiera e della provinciale alla rotatoria lato via Perari. Il pericolo di una paralisi del traffico date le attese è cristallizzato in una postilla dell’ordinanza, quando si dice che la polizia locale “potrà adottare eventuali ulteriori misure qualora ne emerga la necessità per esigenze di sicurezza pubblica e sicurezza della circolazione”.

E di sicurezza alla circolazione si torna a parlare per l’altra ordinanza. Qui si impone pure il limite di 30 km orari. “Per ragioni di pubblico interesse e di sicurezza della circolazione - è scritto nell’atto firmato dalla dirigente Margherita Ambrosi - allo scopo di eliminare le situazioni di pericolo, appare opportuno istituire una serie di nuovi provvedimenti quali: stop, dare precedenza, senso unico, direzioni obbligatorie, circolazione rotatoria, parcheggio senza limiti di tempo, stallo disabili, divieto di fermata, limite 30 km orari”. La ditta che opera sul cantiere dovrà allestire l’apposita segnaletica.

