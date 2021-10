Camion in fiamme, riapre la galleria Volumni: ecco tutti i dettagli

29 ottobre 2021 a

La galleria Volumni, lungo il raccordo Perugia-Bettolle, sarà riaperto da Anas (Gruppo Fs italiane) riaprirà nella serata di venerdì 29 ottobre, dopo la chiusura dovuta ai danni causati dall’incendio di un mezzo pesante avvenuto lo scorso mercoledì 27 ottobre. Gli interventi, avviati tempestivamente già nelle ore successive all’evento, hanno riguardato il ripristino degli impianti tecnologici compromessi dal fuoco e il rifacimento della pavimentazione danneggiata per un’estensione di circa 50 metri.

Per contenere al minimo i tempi di esecuzione sono state impiegate contemporaneamente cinque imprese specializzate che hanno operato senza soluzione di continuità sotto la direzione dei tecnici Anas, consentendo di riaprire al traffico il tunnel in anticipo rispetto all’obiettivo, già sfidante, di sabato 30 ottobre, condiviso con la Prefettura e gli Enti locali. Già nella serata di mercoledì 27 la circolazione era stata ripristinata con transito regolato a doppio senso di marcia in carreggiata opposta.

Incidente in galleria: traffico caos, Anas prova a riaprire sabato

