Terni: maxi torre wi-fi a Gabelletta installata, il comitato dei residenti scrive al sindaco: "Prudenza"

Simona Maggi 29 ottobre 2021 a

Sono iniziati e proseguono senza sosta i lavori dell'installazione di una stazione wi-fi in banda 5600, una torre di 36 metri in strada Vallemicero a ridosso del campo sportivo Mirko Fabrizi, nel quartiere di Gabelletta, a Terni.

Dopo la collocazione della torre il comitato “No torre wi-fi Gabelletta” ha scritto al sindaco di Terni, Leonardo Latini. Da ricordare che due rappresentanti del comitato sono stati ascoltati in prima commissione ed è stata fatta un assemblea pubblica chiedendo che tutto venga fatto nel rispetto della salute della popolazione.

“Vorremmo condividere con lei e la sua giunta, - scrive il comitato - una riflessione che ci ha spinti a pensare che ci sia qualcosa di più importante che essere perfetti esecutori di leggi e decreti. Questo qualcosa si chiama prudenza. E' una parola che non abbiamo scelto noi del comitato o i cittadini di Gabelletta o di Terni, per richiamare l’attenzione su qualcosa che potrebbe essere pericoloso, ma ci perviene dalla Commissione Europea quando parla della realizzazione di infrastrutture per il 5G”.

Il comitato non è contrario all'installazione, ma la preoccupazione è quella di sapere se ci sono pericoli per la salute dei cittadini-pubblica.

Il comitato, tra le varie domande che pone, chiede anche di sapere qual è l’esigenza per la quale viene realizzata una struttura alta 36 metri che avrà un’antenna con un’unica sezione e una sola portante e una potenza dichiarata al collettore di soli 0,0316W.

“Se la struttura è esageratamente sproporzionata - continuano dal Comitato – cosa significa? Significa che l’antenna di cui al progetto presentato dalla InWit in Comune non è una esigenza reale, ma fittizia, è un’antenna 'civetta' che serve a far approvare la costruzione di un’infrastruttura enorme che avrà lo scopo di ospitare ben 12 antenne di cui non conosciamo né su che frequenza trasmetteranno, né la marca, né il modello, né il numero massimo delle portanti, né quante sezioni avranno, né la potenza massima al collettore d’antenna per portante, né la potenza totale massima al connettore d’antenna, né la potenza totale al connettore di antenna sulle massime condizioni di carico. Dunque è stata rilasciata un’autorizzazione alla costruzione di una cosa senza sapere a quale esigenza rispondesse e se quel qualcosa avrebbe potuto mettere a rischio la salute dei cittadini”.

A detta del comitato, la InWit presentando il progetto al Comune per l’autorizzazione avrebbe dovuto presentare un progetto dove doveva espressamente essere indicata l’esigenza che muoveva la realizzazione di tale struttura, dichiarando analiticamente le caratteristiche delle apparecchiature che sarebbero state impiegate.

