Tutti vogliono comprare una casa al Lago: ecco le zone più ambite

“Se prima della pandemia ogni dieci proprietà in vendita trovavamo un possibile acquirente, adesso la proporzione si è completamente invertita”. Che i settori edile e immobiliare stiano vivendo un periodo roseo dopo anni di difficoltà è cosa nota, ma ciò che sta accadendo al Trasimeno ha il sapore di un vero e proprio boom. A rivelarlo è l’agente immobiliare Giacomo Migni, titolare dell’agenzia panicalese Le case sul lago, che così commenta la situazione del comparto: “Il mercato prima della pandemia era abbastanza statico, anche se aveva iniziato a dare segnali di ripresa già tra il 2018 e il 2019. Ultimamente stiamo però assistendo a una vera e propria esplosione, con un aumento esponenziale delle compravendite. Ormai quasi non ci sono più immobili in vendita nel comprensorio del Trasimeno perché si è venduto veramente di tutto”.

L’esperienza personale di Migni indica che tra le zone più richieste ci siano quelle che si affacciano sul lago e in particolare nei comuni di Magione, Castiglione del Lago, Passignano sul Trasimeno e Panicale. Gli acquirenti sono sia italiani che stranieri e in quest’ultimo caso a prevalere sono soprattutto tedeschi e nord europei. Grandi assenti gli statunitensi, probabilmente anche a causa delle stringenti normative dovute all’emergenza sanitaria. “La grande novità – fa però notare Migni – è la riscoperta del lago da parte dei perugini. Questo fenomeno non si vedeva da anni, mentre oggi non è più così insolito trovare persone di Perugia che hanno venduto l’appartamento in città per trasferirsi proprio al Trasimeno. Che sono venute a vivere qui ci sono, inoltre, molte persone provenienti da Roma, dalle regioni limitrofe e dal nord Italia”.

Per quanto riguarda i prezzi delle case, Migni fa notare come questi siano in effetti un po’ aumentati ma che il cambiamento più grande sia relativo alla trattativa: “Se prima si aggirava sul venti per cento adesso si è ridotta intorno al cinque per cento”. Ma cosa si compra? “Di tutto – sottolinea l’agente –. La richiesta tipo riguarda case indipendenti con giardino, ma si acquistano anche appartamenti e casali ristrutturati o da ristrutturare”. In questo senso, fondamentale è stata l’opportunità del Superbonus e dei vari incentivi statali sulle ristrutturazioni che ha fatto da volano per un forte aumento delle compravendite anche per queste ultime due tipologie di case. Un ulteriore curiosità, poi, il fatto che molti richiedano case più grandi e preferibilmente coperte da una connessione internet veloce. “La tendenza allo smart working si sta diffondendo in tutto il mondo e il Trasimeno non ne è escluso – spiega Migni – E’ indicativo, infatti, che tanti cerchino abitazioni dotate di spazi per poter lavorare da casa o per far fare ai figli la didattica a distanza”. Chiude questo quadro la ancora scarsa attenzione, da parte di chi vuole vendere casa, all’ottenimento del certificato di conformità urbanistica. “Pur essendo un obbligo di legge già da alcuni anni molti sottovalutano questo aspetto. Ultimamente le cose stanno un po’ migliorando anche perché gli acquirenti sono molto attenti alla presenza o meno di questo documento, tra l’altro necessario per poi poter accedere ai vari bonus”.

