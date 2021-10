Bevagna: Nonna Iside, la star dei social che con le sue ricette fa impazzire i followers

29 ottobre 2021 a

a

a

Si chiama Iside, ha 82 anni e vive a Bevagna. Ma nei social ormai è diventata una star col nome di nonna Iside, con tanto di pagina Facebook a lei dedicata e seguita da quasi 18mila fan che la riempiono di commenti ed elogi. Il motivo? La sua abilità nel cucinare i piatti della tradizione tipici della sua giovinezza riuscendo a conquistare l’attenzione di piccoli e grandi attraverso i racconti e le storie che la legano a quelle prelibatezze. Tutto è cominciato per gioco il 31 marzo, quando il figlio Aristide Trabalza fece una semplice diretta su Facebook mentre Iside era impegnata a preparare la pizza sotto al fuoco. Da lì la cosa ha preso piede e, a cadenza settimanale, sono stati una sessantina i video pubblicati nella pagina La cucina di nonna Iside con un picco di 620 mila visualizzazioni per il video in cui preparava le pizze di Pasqua. E domenica pomeriggio, per la prima volta, nonna Iside uscirà dalla cucina per diventare la protagonista di un vero e proprio show cooking dedicato alla rocciata davanti a 90 persone nella splendida cornice dall’Auditorium Santa Maria Laurentina, in occasione della 7° edizione di “O-Live 2021”.

Anas, il "piano Marshall" per le strade: quasi 1 mld di euro fra cantieri chiusi e attivi

“Abbiamo iniziato per gioco e ora è seguita da migliaia di persone che vedono e commentano i suoi video – racconta Aristide Trabalza – C’è gente di fuori che è venuta a Bevagna per conoscerla, è diventata tipo un’influencer della cucina. Non ci aspettavamo un successo del genere, ho pure dovuto chiedere aiuto a mia figlia per gestire la pagina social e tutte le persone che chiedono di incontrarla. E’ come se la gente impazzisse quando la vede cucinare le ricette della tradizione. Alle persone piace il suo modo di fare - prosegue il figlio - perché, oltre a cucinare e riproporre piatti che faceva fin da piccola quando viveva in un colle sopra Bevagna, racconta anche episodi ed aneddoti di quel periodo. Come ad esempio di quando si mettevano intorno al camino e il più anziano della famiglia dava un pezzetto di pizza e salsiccia, a ciascuno uno per farla bastare a tutti”.

“Ciò che si fa con passione non teme ostacoli": l'ultimo pensiero di Ivano Ceccucci

E sul successo attuale? “Nemmeno lei ci crede - conclude il figlio - all’inizio non voleva più uscire di casa perché si vergognava e aveva paura che la gente la fermasse per conoscerla”. Tra gli ospiti illustri della cucina di nonna Iside c’è stato anche Monir Eddardary, chef di Bevagna protagonista dell’edizione scorsa di Masterchef.

Un indagato per la morte di Ivano Ceccucci

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.