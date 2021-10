Assisi, supermarket della droga in un laboratorio artigianale: arrestato studente di 23 anni

29 ottobre 2021 a

a

a

La polizia scopre un vero e proprio supermarket della droga e arresta uno studente di 23 anni. A seguito di servizi finalizzati al contrasto del fenomeno dello spaccio e della detenzione di stupefacenti nella zona, gli uomini del commissariato della polizia di Stato di Assisi hanno arrestato un giovane studente 23enne che, scoperto mentre usciva dai laboratori di un'attività nella zona industriale di Santa Maria degli Angeli, è stato seguito dagli agenti che hanno visto una cessione di droga. Oltre a fermare l’acquirente, una 23enne segnalata quale assuntrice, gli agenti hanno scoperto quella che ritengono "un vero e proprio deposito di sostanze stupefacenti e centro di confezionamento della droga", e "una importante attività di spaccio capace di soddisfare le più diverse richieste di mercato".

Svelata l'identità del salvatore del bimbo soffocato dalla caramella

All'interno dello stabile dove si trova l’attività sono stati sequestrati 75 grammi di cocaina, 8 panetti di hashish per un peso complessivo di 700 grammi circa e altre pezzature confezionate del peso di 68 grammi totali, 36 bustine di ecstasy per un peso complessivo di 7 grammi circa, 14 cofanetti contenenti 5 grammi di olio di hashish, 8 ricariche per sigarette elettroniche contenenti principio attivo Thc, 7 barattoli contenenti olio di hashish nonché svariati blister di psicofarmaci e antidolorifici della categoria degli oppiacei. Rinvenuti inoltre diversi frammenti di cellophane e bustine in plastica nonché strumentazione per il confezionamento termosaldato dello stupefacente.

Bambino mangia caramella e rischia di soffocare: lo salva un passante

Il giovane è stato fermato dopo aver ceduto una dose di droga nel centro di Bastia Umbra e in sua presenza è stato perquisito il garage dell’attività artigianale, in cui gli agenti hanno trovato nascosti in alcuni scatoloni le diverse tipologie di stupefacente, "segno evidente - scrive la polizia - di una importante attività di spaccio capace di soddisfare le più diverse richieste di mercato". Il giovane è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e condotto negli uffici del commissariato per il suo fotosegnalamento e i successivi adempimenti. Su disposizione dell’autorità giudiziaria per lui sono stati disposti i domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

Umbria, cluster in una Rsa: positivi 16 ospiti su 17. Ad Assisi chiusa la scuola con 20 bimbi contagiati

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.