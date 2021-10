Oroscopo del Corriere di venerdì 29 ottobre 2021: le previsioni di tutti i segni zodiacali

28 ottobre 2021 a

Ecco l'Oroscopo del Corriere per venerdì 29 ottobre 2021, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali.

ARIETE: Siete conosciuti per la vostra fantasia, ma non tutti sanno anche che siete persone attente, caratteristiche importanti, che andrebbero messe in luce.

TORO: Non potete definirvi al settimo cielo, ma siccome l'amore intorno a voi vi sorregge, avete la garanzia che non cadrete mai nel baratro.

GEMELLI: I vostri sforzi verranno ripagati dopo qualche delusione. Un colpo di fulmine si rivelerà più di una semplice storia, le buone intenzioni pagano.

CANCRO: Fatevi aiutare se in un compito da terminare non avete le giuste energie. Avete così tante cose a cui pensare che non potete concludere ogni cosa.

LEONE: La cosa peggiore della giornata sarà la sensazione di aver faticato tanto, ma senza arrivare a grandi risultati. Lamentarvi, però, non vi servirà.

VERGINE: L'amore trionfa: saranno proprio i grandi legami con i vostri cari a rendervi felici per tutta la giornata e a regalarvi quella serenità d'animo.

BILANCIA: L’intelligenza emotiva non manca e vi permetterà di interpretare i segnali del partner. Sappiate usare intraprendenza e fascino.

SCORPIONE: Al lavoro rimboccatevi le maniche: Mercurio non è a vostro favore e istiga l'ambizione, la voglia di successo, ma predispone anche distrazioni, errori.

SAGITTARIO: Non sarà una delle giornate più belle della vostra vita, ma almeno andrete a letto sicuri di aver dato il massimo e questo vi aiuterà a dormire sereni.

CAPRICORNO: Basterà una telefonata per rallegrarvi. Scoprirete l'importanza delle parole giuste e avrete voglia di usarle anche voi con un amico o un persona cara.

ACQUARIO: Vivete una giornata in altalena, e vi sentite messi a dura prova: vi ritroverete a fare i conti con problemi che riguardano situazioni del passato.

PESCI: La voglia di novità vi guiderà durante tutto il corso della giornata. Tra cambi di look, progetti professionali e relazioni sentimentali da approfondire.

