Serie B, Locauto official supporter del Grifo per la stagione 21/22

28 ottobre 2021 a

a

a

Il Gruppo Locauto sigla la partnership con la società umbra per la stagione calcistica 2021-2022. Locauto, leader italiano della mobilità a 360°, con una rete di oltre 70 uffici di noleggio nei principali aeroporti, stazione ferroviarie e centri cittadini in tutta Italia, ha siglato un accordo di sponsorizzazione con la società sportiva A.C. Perugia Calcio, per la stagione calcistica di Serie B 2021-2022. Una partnership che testimonia il grande legame di Locauto con il mondo dello sport, di cui condivide i valori positivi dell’impegno, costanza e raggiungimento degli obiettivi, e il territorio locale, dove il Gruppo è presente a Perugia con una flotta di veicoli adatta a tutte le esigenze di viaggio e trasporto per privati, professionisti e aziende nell’ufficio di noleggio in Via XX Settembre, 41A.

Boxe Spoleto dopo due anni ancora senza una sede

“Siamo orgogliosi di annunciare questa nuova avventura con l’A.C. Perugia Calcio – dichiara Raffaella Tavazza Vicepresidente e AD Locauto – perché rafforza la tradizione e il percorso, iniziato nel 2016, al fianco di importanti realtà sportive italiane, esaltando lo spirito di condivisione e sacrificio nel raggiungimento dei risultati che, come Gruppo, guida da sempre le nostre scelte”. “È un piacere e un onore avere Locauto tra i nostri sponsor. Ringrazio, anche a nome del Presidente Massimiliano Santopadre, la società per aver creduto in noi. Spero sia l’inizio di un percorso costruttivo e di crescita, seguendo i principi di lealtà e sacrificio che contraddistinguono entrambe le società” Gianluca Comotto, Direttore Generale A.C. Perugia Calcio.

Silvia Salis, la rivoluzione rosa al Coni e l'amore per Fausto Brizzi

La partnership con A.C. Perugia Calcio rientra infatti in un piano di promozione del Gruppo nel tessuto locale umbro. I led a bordo campo targati Locauto accompagneranno la squadra in occasione dei match casalinghi a conferma del connubio tra Locauto e il mondo del calcio italiano, cuore pulsante di moltissime città.

Mondo del calcio in lutto: morto nella notte Mario Mingarelli

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.