Orvieto, film su Carla Fracci: anteprima alla Scala e un evento al teatro Mancinelli

Davide Pompei 28 ottobre 2021 a

a

a

Uscirà in alcuni cinema dall'8 al 10 novembre 2021 e poi in prima serata su Raiuno il 5 dicembre 2021, “Carla”, il film, girato anche ad Orvieto, in provincia di Terni, sulla vita dell'étoile Carla Fracci, considerata tra le più grandi artiste del '900, che affida il ruolo di protagonista ad Alessandra Mastronardi, volto noto del cinema e della tv.

Se ne è avuta conferma la mattina di giovedì 27 ottobre 2021 in occasione della conferenza stampa di presentazione tenutasi al ridotto dei palchi Toscanini de La Scala di Milano (foto in alto) che, in serata, ha ospitato anche l'anteprima del film.

La sindaca Tardani: "Ricorderemo la grande étoile". L'attrice Mastronardi: "Addio signora della danza"

Liberamente ispirato all'autobiografia di “Passo dopo passo. La mia storia” curata da Enrico Rotelli, “Carla” ripercorre il percorso umano e professionale dell'icona della danza nel mondo, che nel 1981 fu definita dal New York Times “prima ballerina assoluta”. Diretta dal regista Emanuele Imbucci, con la consulenza della stessa Fracci, spentasi il 27 maggio 2021, e del marito Beppe Menegatti, la pellicola è una co-produzione Rai Fiction-Anele che, accanto a Roma e Milano, ha interessato, come detto, anche Orvieto. Tre, infatti, le settimane di permanenza di cast e troupe sulla Rupe nel mese di marzo. Un centinaio, in tutto, le persone coinvolte sul set.

Concluse le riprese del film per la tivù su Carla Fracci. Reclutate più di 200 comparse locali

Numerose le location scelte per ricreare ambientazioni e atmosfere tra gli anni '50 e '70 che hanno consacrato la regina del balletto italiano e internazionale. Tra i luoghi che hanno ospitato il set, principalmente il teatro Mancinelli e l’ex caserma Piave, dove sono stati riprodotti una sala prove e i camerini, nonché la balera dove Carla Fracci, da piccola, andava insieme ai genitori. Qui il set è ancora rimasto allestito come le richieste di copione esigevano.

Altri ambienti dislocati ad Orvieto e nei dintorni sono stati utilizzati per altrettanti adattamenti location all’interno del film. Oltre duecento le comparse locali impiegate. Coinvolte anche scuole di danza e altre realtà locali nonché alberghi e ristoranti per i servizi di ospitalità e vitto che hanno beneficiato di un’attività in loco importante soprattutto in un tempi di restrizioni.

“Ospitare le riprese di un film tv così atteso – ha commentato il sindaco, Roberta Tardani – rappresenta una grande vetrina per la nostra città dal punto di vista della promozione. È innegabile l’indotto economico che è stato generato dalla presenza in città della troupe e dal coinvolgimento di manodopera e fornitori locali nell’allestimento delle location”. Alla presenza del primo cittadino, nella conferenza stampa di ieri è stato ringraziato il Comune di Orvieto, già al lavoro per un grande evento di presentazione al teatro Mancinelli atteso per la prossima settimana.

Carla Fracci, Orvieto si mobilitò per il film dedicato alla ballerina. Sarà trasmesso in autunno

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.