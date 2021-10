Narni, un percorso dal Suffragio alla Rocca Albornoz passando per via Santa Croce

Cesare Antonini 28 ottobre 2021 a

Dal parcheggio del Suffragio alla Rocca Albornoz passando per via Santa Croce, a Narni, in provincia di Terni. Decisamente irrealizzabile (di sicuro per un problema di costi) la realizzazione di una funivia che colleghi questi luoghi, un sogno nel cassetto di tanti sindaci e spesso ritirato fuori senza poi riuscire a mettere a terra l’idea, ora sul piatto ci sono oltre 180mila euro per il rifacimento della pavimentazione di un tratto del percorso turistico di salita alla Rocca che passa proprio per questa piccola via del “Monte” del borgo medievale narnese.

I soldi arrivano dalla Regione Umbria che ha pubblicato l’avviso per l’ammissione a finanziamento degli “Interventi di Rigenerazione Urbana”, le risorse Fsc. Un bell’incentivo al turismo visto che, il tipico cittadino narnese difficilmente andrà serenamente a piedi dal Suffragio alla Rocca o anche dalle vie del Monte. I turisti, però, amano quel percorso perché dal borgo più medievale della parte alta della città si passa al verde sottostante il maniero dell’Albornoz e poi si arriva direttamente nello splendido castello che ha da poco cambiato gestione e promette tanti eventi e grosse novità da qui alla prossima estate.

Ma andiamo più nel dettaglio dell’intervento: “I lavori in oggetto riguardano la sistemazione di porzione di via Santa Croce, nel centro storico cittadino, consistente nella ripavimentazione e riqualificazione del percorso che collega il Parcheggio del Suffragio alla Rocca Albornoz - racconta nella relazione tecnica il dirigente competente in materia, l’ingegner Pietro Flori - l’intervento si rende necessario a causa del cattivo stato di conservazione, dovuto al transito di automezzi, della pavimentazione, con la presenza di zone disconnesse che rendono il passaggio dei pedoni pericoloso”.

E, in effetti, prosegue la relazione, “la viabilità in oggetto è oggi fra le principali vie di comunicazione pedonale fra il centro e la Rocca Albornoz, importante luogo turistico. Il progetto prevede la riqualificazione e il recupero della viabilità e degli spazi aperti annessi (piazzette e slarghi) al fine di riqualificarli. Rendere il centro storico a misura d’uomo con una identità collettiva e residenziale è fra i punti di forza dei nostri progetti”.

E poi, riecco spuntare il sogno di sempre: “Per attuare quanto sopra era stato ipotizzato l’allestimento di percorsi pedonalizzati di qualità, in sicurezza e funzionali, attraverso anche il completamento degli itinerari identificati, nonché la realizzazione di percorsi meccanizzati di risalita (ad esempio dal Suffragio alla Rocca)”, conclude Flori.

