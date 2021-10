Perugia, camion che trasporta carta si incendia in galleria: panico e traffico in tilt

27 ottobre 2021 a

L'incendio di un camion adibito al trasporto della carta nella galleria di Piscille, denominata Volumni, a Perugia, ha mandato in tilt il traffico del raccordo autostradale, chiuso poco prima di mezzogiorno in entrambi i sensi di marcia. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco con tre mezzi. Presenti anche i carabinieri di Ponte San Giovanni L'incidente è avvenuto in direzione Siena. Nessuna grave conseguenza per il camionista uscito illeso dal proprio mezzo. L'incendio è sotto controllo, non si registrano altre persone coinvolte.

