Narni, elezione dei comitati dei terzieri di Mezule, Fraporta e Santa Maria: tutti i nomi degli eletti

26 ottobre 2021 a

a

a

Si sono svolte domenica 24 ottobre 2021 le elezioni per il rinnovo dei comitati dei terzieri di Mezule, Fraporta e Santa Maria, che rimarranno in carica per tre anni, fino ad ottobre 2024. Buona l’affluenza alle urne che ha contato la presenza di 406 elettori (148 a Mezule, 126 a Fraporta e 132 a Santa Maria).

Trionfa Fraporta alla Corsa all'Anello. Il miglior cavaliere della giostra equestre è Luca Paterni

Sono stati eletti 19 membri per ogni comitato ai quali verrà aggiunto un membro uditore (nominato dal comitato) per un totale di 20. Gli incarichi verranno decisi e comunicati in seguito, dopo l'insediamento dei nuovi comitati. Ecco tutti i nomi degli eletti ed i voti che hanno portato a casa. Per Mezule sono stati eletti Simone Galletti (102), Giulio Bacci (101), Alessandro Chiappalupi (94), Cesare Antonini (94), Mariella Agri (93), Francesca Carlini (90), Luka Kenno (89), Marco Lucci (84), Samuele Nevi (81), Renato Paci (79), David Ricciutelli (78), Vera Schweirz (77), Allegra Mercuri (75), Barbara Di Erasmo (75), Maria Vittoria Rossi (73), Stefano Chieruzzi (73), Saverio Scatolini (72), Brian Spadini (69), Serenella De Arcangelis (66).

Per Fraporta sono stati eletti Francesca Pei (104), Andrea Massarelli (101), Giuseppe Ratini (98), Ambra Bianconi (96), Pietro Bianconi (92), Noemi Passone (92), Luca Saltimbanco (90), Cesare Meloni (88), Edoardo Secondi (87), Alessio Rubini (83), Marco Vitelli (79), Damiano Ruffini (77), Lorenzo De Florio (73), Liliana Dell’Aglio (69), Leonardo Prete (67), Francesco Colasanti (64), Mirco Germondani (62), Alessandro Fratini (53), Marco Giovannetti (48).

E' il giorno della grande sfida: al Campo de li Giochi i tre terzieri per la Corsa all'Anello

Per Santa Maria, invece, sono stati eletti Diego Cipiccia (98), Marco Matticari (92), Marco Fucina (88), Pamela Raspi (87), Giorgia Latini (74), Maurizio Venturini (73), Corrado Onofri (71), Giacomo Venturini (70), Francesca Raspi (68), Raffaele Proietti (68), Caterina Biagetti (61), Lorenzo Leonardi (56), Matteo Veschitelli (55), Alberto Mascherucci (52), Giulia Cerenzia (51), Riccardo Vittori (51), Paolo Pagnanelli (49), Francesco Menicocci (45), Sacha Biagetti (40).

Nei prossimi giorni i comitati si insedieranno ed assegneranno le varie responsabilità, eleggendo, tra le altre cose, capo priore e priore. A Mezule e Fraporta, se non ci saranno colpi di scena, verranno confermati i capo priori uscenti Cesare Antonini e Giuseppe Ratini. A Santa Maria il capo priore uscente Danilo Regis non si è ricandidato. Voci ufficiose indicano come capo priore Marco Matticari.

Per quanto riguarda i priori, stando sempre alle voci, a Mezule si giocherebbero il posto la priora uscente Serenella De Arcangelis, Luka Kenno e Samuele Nevi. A Fraporta dovrebbe essere riconfermato Andrea Massarelli. A Santa Maria, come priore, al fianco di Matticari ci dovrebbe essere Marco Fucina. Non resta che attendere per capire cosa accadrà e se tutti gli eletti confermeranno la loro elezione.

Corsa all'Anello, benedizione dei cavalieri dei terzieri in gara. Si inizia con Fraporta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.