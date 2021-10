Terni: Treofan, il liquidatore ai sindacati: "Ci sono due progetti in fase avanzata"

26 ottobre 2021 a

Schiarita in vista per la cessione di Treofan. “Ci sono un paio di progetti, di cui uno in fase abbastanza avanzata”.

Lo ha detto il liquidatore, professor Filippo Varazi, ai segretari territoriali di categoria di Femca Cisl, Filctem Cgil, Uiltec Uil, Ugl Chimici e ai delegati della Rsu di stabilimento, la mattina di lunedì 25 ottobre 2021, nel corso dell’incontro che si è tenuto all’interno del sito del polo chimico della Polymer.

Filippo Varazi ha anche anticipato alle parti sociali l’incontro di mercoledì 27 ottobre 2021 al ministero dello Sviluppo Economico per fare il punto sulla vertenza. I lavoratori sono sulla graticola, tra meno di 130 giorni scade la cassa integrazione e lunedì mattina, in numero molto numeroso, hanno presidiato la portineria centrale di piazzale Donegani, in attesa di notizie positive sull’evolversi della situazione.

“A valle dell’incontro con il liquidatore, al quale dovrà seguire quello con la Regione Umbria, ma soprattutto quello con il Mise, siamo stati informati dell’esistenza di alcune trattative in corso per la cessione del sito”, affermano i rappresentanti delle sigle sindacali. “La reindustrializzazione - dicono - richiederà probabilmente delle tempistiche più lunghe, rispetto alla scadenza della cassa integrazione, fissata per il 26 febbraio 2022. Anche per questo motivo abbiamo sollecitato il liquidatore affinché i tempi della convocazione del tavolo ministeriale siano brevi”.

Dopo l’incontro al Mise con Varazi, il sindacato si aspetta un’imminente convocazione, già nella prossima settimana. Le parti sociali premono sull’acceleratore. “Come organizzazioni sindacali regionali e provinciali, congiuntamente alla Rsu, alla luce delle notizie odierne, riteniamo non più procrastinabile l’incontro ministeriale. Qualora si accumulasse un ulteriore ritardo rispetto a ciò, saremo costretti - avvertono i sindacati - ad intraprendere azioni incisive, per riportare la Treofan all’attenzione che merita”.

Sulla vertenza è intervenuto il sindaco, Leonardo Latini, nel corso del consiglio comunale. “Al momento si è in attesa di valutare quello che sarà il lavoro fatto dall’advisor. Un lavoro fondamentale - ha aggiunto - nell’ambito di un progetto industriale, elaborato a livello regionale. Capisco le preoccupazioni, soprattutto dei lavoratori, poiché i tempi si stanno assottigliando, per ciò che concerne la cassa integrazione. Per accedere agli ammortizzatori sociali, come è noto, occorrono ulteriori tutele. Pertanto è necessaria una progettualità seria e condivisa nel tavolo ministeriale”.

