Assisi, bambino mangia caramella e rischia di soffocare: lo salva un passante

“Ringraziamo San Francesco e Santa Chiara perché in questa città ci sono ancora persone meravigliose”. Sono le parole con cui si conclude il messaggio di ringraziamento affidato ai social di Tamara e Daniele, una coppia laziale in vacanza in Umbria e il cui bambino di quattro anni ha rischiato di soffocare per una caramella ed è stato salvato grazie alla manovra di Heimlich. Contattata dal Corriere dell’Umbria, la signora Tamara spiega che il bimbo è stato salvato “da un angelo: un signore che, fermandosi solo per dieci secondi, ha letteralmente salvato la vita di mio figlio. Non so chi sia, ma vorrei tanto ringraziarlo. Per questo ho scritto quel messaggio sui social: perché lui è scappato via senza dire una parola”.

A qualche ora da quella che poteva diventare una tragedia, la coppia spiega che si trovava in Umbria per il raduno organizzato dal Vespa Club, al termine del quale voleva visitare Eurochocolate. Proprio mentre stavano caricando le vespe, all’altezza della rotatoria nei pressi di Umbria Fiere, per tornare a casa, l’incidente con la caramella.

Intorno al bimbo, una rete di solidarietà: “Oltre al signore – dice ancora Tamara – vorrei ringraziare tutti coloro che si sono fermati aiutandoci in quei minuti più brutti della nostra vita. Grazie alla signora che ha chiamato i soccorsi sanitari e ci ha accompagnati all’ospedale di Assisi dove sono stati davvero gentili. Grazie a voi tutti – conclude la mamma del bimbo – nostro figlio è vivo per voi. Non smetteremo mai di ringraziarvi che Dio vi Benedica! Tamara, Daniele e Michael”. La signora ha poi fatto sapere che la famiglia accenderà nella propria chiesa di riferimento un cero per San Francesco, Santa Chiara e il Beato Carlo Acutis.

