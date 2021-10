Casa del Diavolo, Red Zone: nuovo tentativo di vendita. All'asta il complesso che ospitava l'ex discoteca

Catia Turrioni 25 ottobre 2021 a

Ancora un tentativo di vendita per quello che resta del complesso che ospitava la discoteca Red Zone di Casa del Diavolo. Come si legge nell'avviso, basteranno 150 mila euro per diventare i nuovi proprietari dell’immobile. Il nuovo tentativo di vendita, all'asta presso il tribunale di Pordenone, è per il 5 novembre.

L'ex discoteca era finita all’asta, la prima volta, nel 2018 con un prezzo base di un milione e 200 mila euro. Prezzo che si è poi di volta in volta abbassato. Il locale di Casa del Diavolo toccò negli anni Novanta l’apice della notorietà. Ma quello che fu il tempio del divertimento per antonomasia, è adesso un luogo di abbandono e degrado: calcinacci in fondo alle scale, pareti scrostate, squarci sul dancefloor, sporcizia ovunque secondo quello che più volte hanno denunciato i residenti della zona che sperano ancora nell'interesse di qualche società immobiliare anche per una riconversione dell’area.

