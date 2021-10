Umbria, a Ripa e Spoleto due daini causano incidenti stradali

25 ottobre 2021 a

Due incidenti poco prima dell’alba di ieri sono stati provocati dall’attraversamento di animali selvatici. Uno si è verificato intorno alle 4 a Ripa, sulla strada 318: a provocare l’urto è stato un daino che è rimasto ucciso. Per fortuna, invece, il conducente dell’auto non ha subito danni. L’altro incidente, sempre causato da un daino, è avvenuto sulla Flaminia, nei pressi di Spoleto, intorno alle sei. In questo caso la polizia non è intervenuta in quanto l’auto ha potuto riprendere la marcia nonostante l’impatto abbia finito per mandare l’animale senza vita oltre la carreggiata. Cresce dunque l’allarme sulle strade provocato dall’attraversamento di animali sulle strade umbre.

Basti pensare che questi due ultimi incidenti fanno salire a quota 245 gli incidenti stradali causati dall’attraversamento di animali selvatici dall'inizio dell'anno a oggi nella sola provincia di Perugia. Una media che si è attestata attorno di 25 al mese. I numeri sono quelli forniti dal Servizio gestione della viabilità della Provincia di Perugia e fanno riferimento all'intero territorio di competenza. Alla data del 13 ottobre ha ricevuto 55 richieste di risarcimento danni per sinistri causati dall'attraversamento di animali selvatici per un totale di oltre 76 mila euro. Le richieste più consistenti riguardano un incidente dello scorso maggio sulla provinciale 241, a Gualdo Tadino, per oltre diecimila euro di danni.

Altri novemila euro per quelli registrati sulla provinciale 403 tra Bettona e Torgiano. A Perugia, incidenti sono stati segnalati a San Sisto, Madonna del Piano, Fratticiola Selvatica, Ponte San Giovanni, Capanne, Ponte Felcino e San Vetturino solo per fare qualche esempio. Ai 55 sinistri per cui sono state inoltrate richieste di risarcimento, se ne aggiungono altri 188 di cui 126 su strade provinciali e regionali e 62 su arterie di diversa competenza ma comunque tutti verbalizzati dalle forze di polizia chiamate ad intervenire.

