Perugia, lotta alla sosta selvaggia: 46 multe in centro nella serata di sabato

Quarantasei multe nella serata di sabato per infrazioni registrate nell’area dell’acropoli perugina, in particolare nel triangolo piazza Italia, viale Indipendenza e piazza Danti. Rimangono fuori dai verbali via Mattioli e piazza Alfani. Due punti notoriamente caldi della città. E’ quanto fa sapere il comando di polizia locale. Il numero di preavvisi effettuati, sebbene ingente, registra comunque un calo rispetto a qualche settimana fa (il 4 ottobre, ndr) in cui si era toccata la punta di 84 multe fatte in sole quattro ore sempre nelle stesse zone della città. Una flessione che poterebbe leggersi positivamente come un’inversione di tendenza e una situazione di maggiore controllo acquisito.

Tra l’altro il fine settimana è stato particolarmente movimentato in città sia per la miriade di turisti attratti dal richiamo delle giornate del cioccolato si per i tanti i giovani che nella serata di sabato sono stati richiamati nelle piazze del centro storico per l’evento Campari district che ha riletto con installazioni luminose le aree più frequentate del centro dedicandole alla consuetudine degli aperitivi. Da leggersi altrettanto positivamente la mancanza di segnalazioni pervenute su casi di mala movida nella vie e nei vicoli del centro città. Situazioni che negli ultimi tempi sono state numerose e ovviamente tutte concentrate nella notte fra sabato e domenica.

Purtroppo criticità del traffico sono state comunque presenti. Bisogna risalire, infatti, a venerdì per trovare il caso: in corso Cavour il mezzo dei Vigili del fuoco non riusciva a passare a causa delle auto che intralciavano il normale scorrimento. Il traffico si è bloccato per diversi minuti. Il fatto è stato documentato e commentato inevitabilmente nei social media. Corso Cavour come l’anello di piazza Italia sono frequentemente scenari di situazioni critiche causate da chi lascia auto mal parcheggiate bloccando completamente la circolazione di mezzi di pubblica utilità come i pullman in piazza Italia e i mezzi pesanti dei vigli del fuoco che proprio in corso Cavour hanno la sede del comando di zona.

