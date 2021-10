L'Eredità, il perugino Michele Ramadori è il nuovo campione. Sfuma però la vittoria alla Ghigliottina

25 ottobre 2021 a

Il nuovo campione sfornato da L'Eredità - il programma cult di Rai1 che fa da traino al tg serale delle 20 - è perugino. Michele Ramadori, 28 anni, al suo primo tentativo come concorrente del programma condotto da Flavio Insinna, in onda ogni giorno, nella puntata di domenica 24 ottobre 2021 ha centrato la vittoria. Michele, laureato in Filosofia ed Etica delle relazioni, si occupa di gestione dei progetti europei e assistenza ai rifugiati. Alla Ghigliottina però non è riuscito ad accaparrarsi il montepremi della serata che, dopo alcuni dimezzamenti, valeva 20mila euro. Ci riproverà nella puntata di oggi, lunedì 25 ottobre.

Michele al triello ha superato gli ultimi due campioni che si sono avvicendati nel programma di Rai1: Cristiano (due Ghigliottine) e Jean Marie (una Ghigliottina). All'ultimo gioco il concorrente umbro era chiamato a trovare una parola che legasse i termini basso, esercizio, Rai, San Francesco e Oh Oh. Ha tentato la strada della vittoria con strumento, ma la parola corretta era cavallo.

