Umbria, mondo del calcio in lutto: morto nella notte Mario Mingarelli

25 ottobre 2021

L'Umbria calcistica e non solo è in lutto per la morte dell'allenatore 69enne Mario Mingarelli, che si è purtroppo spento durante la notte a causa di un malore. Vera pietra miliare del calcio dilettantistico umbro, Mario ora allenava la Julia Spello e proprio domenica aveva vinto una partita, nel campionato di promozione, in trasferta contro il Viole. Nel corso della sua lunga carriera, Mingarelli ha vinto molti campionati ed ha insegnato educazione fisica a Gualdo Tadino. Nella serata di ieri, il malore e la corsa in ospedale, ma purtroppo non c'è stato niente da fare per lui.

