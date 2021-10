Alfonso Signorini, l'amore per l'imprenditore Paolo Galimberti e il passato da professore di latino

24 ottobre 2021 a

Per chi frequenta anche solo saltuariamente, seduto dal proprio divano, le reti Mediaset, o ha mai sfogliato nella sua vita un settimanale di Gossip, è assolutamente impossibile non aver mai visto il volto di Alfonso Signorini, ormai iconico conduttore televisivo, giornalista, scrittore, conduttore radiofonico, opinionista, autore televisivo e regista teatrale italiano, direttore della rivista settimanale Chi.

Nonostante la passione per il gossip possa far pensare a uno scarso interesse per il sapere, Alfonso è un uomo di grandissima cultura e di ottime letture: diplomato al Liceo Classico Omero, nel quartiere Bruzzano, si è laureato in Lettere classiche all'Università Cattolica del Sacro Cuore, e ha conseguito il perfezionamento in Filosofia medievale. Agli studi universitari affianca lo studio del pianoforte al Conservatorio dove consegue il diploma. È stato insegnante di Italiano, Latino, Greco, Storia e Geografia al Liceo Classico dell'Istituto Leone XIII a Milano. Com'è avvenuto, dunque, il salto alla professione giornalistica? Dopo aver lasciato il mestiere di prof licelae, Alfonso inizia a collaborare con il quotidiano La Provincia di Como, poi entra a Panorama, dove diventa esperto di gossip. Da qui l'inizio di una sfavillante carriera anche nel mondo della tv. Passa da Panorama a Chi, sempre all'interno del gruppo editoriale Mondadori, dove affianca, come condirettore, Silvana Giacobini, prima, ed Umberto Brindani, poi, fino a diventare, nel 2006, direttore del settimanale. Il 23 giugno 2008 diventa direttore di TV Sorrisi e Canzoni, pur mantenendo la direzione di Chi. Ma anche nel piccolo schermo Alfonso è ormai un'autorità e, dopo anni da opinionista per vari programmi Mediaset, è diventato conduttore del seguitissimo programma Grande Fratello Vip.

Dichiaratamente gay, Alfonso Signorini è stato a lungo compagno del politico ed imprenditore Paolo Galimberti, vicetesoriere e presidente di Forza Italia Lombardia. I due hanno chiuso da qualche anno e ora si sa poco sulla vita privata di Alfonso. Quello che è certo è che sono stati una coppia molto affiatata: secondo un articolo del Fattoquotidiano.it, i due avrebbero convissuto a Milano e Paolo sarebbe stato un fidanzato modello, che andava a fare la spesa chiedendo lo stesso sconto riservato al suo partner.

