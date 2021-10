Terni, lavoro nero e norme anti Covid non rispettate: maxi sanzioni a negozio di ortofrutta

Maria Luce Schillaci 24 ottobre 2021 a

a

a

Sanzioni salate, quasi 40 mila euro. Questo è il prezzo che il titolare di un negozio di ortofrutta di viale Brin, a Terni, dovrà pagare allo Stato dal momento che non è stato trovato in regola con un po’ di situazioni, a cominciare dai lavoratori in nero fino alla mancata applicazione delle regole anti Covid.

A fare i controlli ci hanno pensato i carabinieri, di Nor della Compagnia di Terni, comando stazione di Papigno, il Nucleo ispettorato del lavoro e i Nas di Perugia. I militari hanno passato al setaccio vari esercizi commerciali di quella zona, specializzati nella vendita di cibi e bevande.

Green pass, controlli dei Nas su oltre 5.000 attività: 236 violazioni e multe per 94.000 euro

In viale Brin esistono molti negozi multietnici, ci sono attività commerciali di vario genere, dal parrucchiere che fa le pieghe in stile indiano fino al cibo africano. Due giorni fa in particolare, i carabinieri hanno riscontrato numerose irregolarità in un negozio di frutta e verdura. Il verbale parla chiaro: “Mancata indicazione della provenienza e categoria dei prodotti ortofrutticoli, mancata attuazione delle procedure di autocontrollo, mancata certificazione della corresponsione della retribuzione ai dipendenti e, infine, mancata applicazione delle misure di informazione e di prevenzione al rischio epidemiologico Covid 19”.

Alcol a minorenni e lavoro nero, chiuso bar

Al titolare sono state dunque elevate sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di poco inferiore ai 40 mila euro. Una cifra copiosa che in ogni caso, come fanno sapere i militari dell’Arma, potrà essere rateizzata nel tempo per evitare la chiusura definitiva dell’esercizio commerciale.

Gli accertamenti, fanno sapere dalla caserma di via Radice, sono destinati a proseguire anche nei prossimi giorni. Appena pochi giorni prima la questura era dovuta intervenire in via Marco Claudio per una accesa lite in un bazar etnico della zona, lite poi sfociate nel sangue, tra calci e pugni vari con tanto di trasporto all’ospedale Santa Maria. In questo caso la polizia di Stato ha provveduto a sospendere la licenza per 7 giorni al titolare dell’esercizio con la denuncia di un 46enne nigeriano per il ferimento di un connazionale 25enne.

Lite nel bazar etnico per l'alcol negato: botte da orbi, una denuncia e locale chiuso una settimana

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.