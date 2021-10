Perugia, campeggio abusivo in via Pascoli

24 ottobre 2021 a

Questa volta non si può parlare di sosta selvaggia in centro storico a Perugia ma di accampamento abusivo in una delle zone di maggiore attrazione turistica della città. A due passi da San Francesco al prato, nell’area verde di via Alessandro Pascoli, proprio lungo il costone di fronte ai dipartimenti dell’Università, arrampicata sul greppo sabato 23 ottobre è stata trovata una tenda igloo ben montata. Un accampamento tanto provvisorio quanto insolito. Nessuno all’interno della tenda, almeno intorno alle 13. A fianco dell’igloo azzurro e rosso i resti di un bivacco: sacche di rifiuti e alimenti accartocciati. Sui rami degli alberi qualche calzino appeso. Tutto lasciato lì.

Una pattuglia della polizia locale si è recata sul posto nella tarda mattinata e, dopo gli accertamenti del caso, gli agenti hanno chiamato Gesenu per ripulire l’area. In pochi minuti non c’era più nulla.

L’accampamento abusivo, a due passi da San Francesco al prato in realtà ha diversi precedenti: bivacchi, tende, sacchi a pelo negli anni sono stati oggetto di contestazione da parte degli abitanti della zona. Nel 2017 addirittura il fenomeno si era esteso e aveva fatto clamore nei social media per giorni. Negli anni scorsi venne denunciata anche la presenza di una discarica a cielo aperto nell’area vicino alle scalette che conducono alla mensa universitaria. Probabilmente dovuta sempre a un accampamento abusivo. Ora la storia si ripete.

In questo costone, addossati al parapetto murario, trovano spesso riparo i senzatetto. Una situazione di degrado che contrasta con le bellezze storico-artistiche che si affacciano sullo slargo di fronte a San Bernardino, luogo prediletto di chi visita Perugia. E nella giornata di ieri punto di ospitalità del forum internazionale dell’architettura e del design.

