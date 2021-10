Paciano, squarciate le gomme di 40 auto

Gabriele Burini 24 ottobre 2021 a

a

a

Un fatto deplorevole, che ha dell’incredibile e che ha lasciato tutti senza parole. Circa 40 automobilisti si sono trovati le gomme delle proprie macchine squarciate. Il fatto è accaduto nel territorio comunale di Paciano nella serata di venerdì 22 ottobre. Le macchine si trovavano parcheggiate in alcune vie del territorio comunale. Sul posto sono intervenute immediatamente le forze dell’ordine, chiamate dai residenti e da coloro che sono andati per rientrare in auto, che adesso stanno indagando per risalire agli autori del gesto. In particolare sono arrivati gli uomini della polizia locale e dei carabinieri della compagnia di Città della Pieve guidati dal comandante Luca Battistella. Verosimilmente, da quanto si apprende, dovrebbe trattarsi di un atto di vandalismo. I militari, come detto, stanno indagando. Maggiori indicazioni potrebbero arrivare dalle telecamere di videosorveglianza che sono presenti nel territorio.

Furti a Castiglione del Lago, ladri in azione al cimitero

“Nella tarda serata di venerdì è accaduto un fatto molto grave per la comunità di Paciano - è quanto ha scritto il Comune amministrato da Riccardo Bardelli sulla pagina Facebook - Sono state forate le gomme di circa 40 auto in sosta. Fin dalla notte le forze dell'ordine, polizia locale e carabinieri, sono impegnate nell'attività di indagine e di pattugliamento. Riponiamo fiducia nel loro lavoro e li ringraziamo, così come ringraziamo tutti coloro i quali sono in campo per ridurre al minimo i disagi. Esprimiamo tutta la nostra solidarietà alle persone vittima di questo fatto che colpisce ognuno di noi”.

Rubano due forme di formaggio al supermercato, denunciate madre e figlia

Un danno economico per le vittime che dopo aver subito il disagio di non poter utilizzare la propria auto, ora dovranno anche pagare la sostituzione degli pneumatici danneggiati. E la popolazione è rimasta amareggiata per il fatto, esprimendo proprio sul social il proprio commento. “Veramente senza parole... che tristezza”, scrive un cittadino; mentre un altro sottolinea come “le telecamere avranno fatto il loro lavoro”.

Mangiatori di peperoncino si sfidano in piazza

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.