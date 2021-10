Green pass in Umbria, ancora 40 mila i lavoratori rimasti senza vaccino

24 ottobre 2021 a

Sono quasi 40 mila (39.687) i lavoratori umbri ancora senza vaccino: è quanto emerge dai dati elaborati dell’ufficio studi della Cgia di Mestre a una settimana dall’entrata in vigore dell’obbligo del green pass per andare in fabbrica o in ufficio. La stima degli occupati non ancora vaccinati (nessuna prima dose) è stata costruita a partire dai numeri settimanali pubblicati dalla presidenza del consiglio dei ministri e relativi alla fascia di età 20-59 anni (la larga maggioranza delle persone in età lavorativa, circa il 90%) e aggiornati alla giornata di venerdì 22 ottobre.

La percentuale degli occupati non vaccinati è in Umbria dell’11,6%, inferiore alla media nazionale del 12,2%.

A guidare la graduatoria dei lavoratori no vax c’è la provincia autonoma di Bolzano con 42.150 lavoratori non vaccinati, pari al 17,5%. Seguono Sicilia (15,7%), Marche (15,1%) e Valle d’Aosta (15%). L’Umbria è in tredicesima posizione. I lavoratori italiani senza alcun vaccino sono scesi, complessivamente, a 2,7 milioni. “Se a questi ultimi togliamo le 350 mila persone che per ragioni di salute sono esenti dal certificato verde e 1,3 milioni di addetti che regolarmente si sono sottoposti a tampone durante la settimana - evidenzia l’ufficio studi della Cgia di Mestre - rimarrebbero scoperti, ovvero senza green pass, circa un milione di occupati. Come mai, nonostante tutte queste assenze, gli imprenditori non hanno mai denunciato un problema organizzativo?”.

In Umbria lunedì 18 ottobre (giornata emblematica perché segna la ripresa dell’attività lavorativa) i tamponi effettuati sono stati, complessivamente, 13.784. Gli antigenici sono stati 11.920, di questi 8.666 sono stati effettuati nelle farmacie. Anche a livello regionale la divergenza appare abbastanza netta e anche qui, probabilmente, andrebbe rafforzata la rete dei controlli sul rispetto dell’obbligo della certificazione verde.

