Andrea Iannone, l'ex Belen Rodriguez in crisi con Antonino Spinalbese: non si vedono da settimane

Andrea Iannone è uno dei protagonisti della sedicesima edizione di Ballando con le Stelle 2021. Fa coppia con Lucrezia Lando. Motociclista, attualmente è squalificato per doping. Iannone tuttavia ha fatto e fa discutere il mondo dello showbiz anche per la sua vita privata, tra fidanzate famose e operazioni di chirurgia estetica, vere o presunte. In passato, sul settimanale Chi, il chirurgo Antonio Spagnolo aveva commentato i ritocchini del pilota abruzzese in toni decisamente poco lusinghieri.

"Il ritocco alle labbra di Iannone è imbarazzante. Non credo sia una scelta sua perché questa è una versione femminilizzata della bellezza maschile. Gli zigomi e le labbra sono ritocchi tipicamente femminili", ha affermato in quella circostanza Spagnolo, che aveva stigmatizzato la scelta di Iannone, probabilmente dettata, secondo i più maliziosi, dai gusti della fidanzata di allora, Belen Rodriguez. "La bellezza maschile ha altri canoni e un uomo non può volere questo tipo di trasformazioni. Se hai le labbra carnose di natura è un conto, ma sono tassativo nello sconsigliare agli uomini di riempirsi le labbra. E poi un motociclista deve essere virile, maschile, deve avere quel fascino un po’ ruvido", l'opinione del chirurgo. Inevitabile chiedersi appunto se dietro la decisione del pilota avesse giocato un ruolo la celebre ex fidanzata Belen, che qualche tempo fa si vantò proprio di aver contribuito a far diventare più belli i propri fidanzati.

Proprio la sua celebre ex, Belen Rodriguez, secondo le ultime indiscrezioni sarebbe in grande crisi con il suo attuale fidanzato Antonino Spinalbese dal quale lo scorso luglio ha avuto Luna Marì. Da diverse settimane i due non compaiono insieme nei social e Alessandro Rosica, esperto di gossip e molto vicino al mondo vip, ha fatto sapere: "Belen e Antonino sono ufficialmente in crisi. Crisi nera. Abbiamo avuto rivelazioni scottanti". Invece attualmente al fianco di Iannone, dopo le storie archiviate con la Rodriguez e con Giulia De Lellis, ci sarebbe un'altra donna. Si tratta di Gaia Maria Miracapillo, una fashion stylist e aspirante influencer. I due sono stati paparazzati insieme in Sardegna quest’estate, in spiaggia.

