Terni, inquinamento: l'Arpa posizionerà nuove centraline per monitorare la qualità dell'aria

“La qualità dell’aria della Conca ternana resta sempre ‘attenzionata’, la situazione è migliorata rispetto al passato, ma sforamenti dei valori, soprattutto per il pm10, non sono mancati. Per questo dobbiamo approfondire gli studi e ci darà una grande mano il progetto Airselfie 2”.

Le parole dei tecnici dell’Arpa Umbria parlano da sole. Di fatto gli studi stanno proseguendo e ora, alle centraline di monitoraggio già attive in città, se ne sono aggiunte altre in luoghi sensibili, dove, cioè il rischio inquinamento è molto più elevato. Il progetto prosegue quello attivato nel periodo post Covid che vedeva ‘sentinelle’ dell’aria, ovvero vigili urbani e volontari con centraline smart e portatili, piccoli strumenti da tenere sempre con sé per misurare l’aria a seconda dei propri spostamenti.

Adesso si apre la seconda fase, le centraline diventano fisse e sono state installate in alcune scuole, all’ospedale e nei punti critici cittadini a viabilità elevata. Il progetto vede la collaborazione tra Arpa Umbria e l’Ordine provinciale dei Medici chirurghi e odontoiatri di Terni, oltre al contributo della Fondazione Carit.

“Le principali criticità che storicamente si riscontrano nella Conca sono dovute principalmente al particolato, pm10 e pm2.5, e ai microinquinanti in esso contenuti, ovvero Nichel, Cromo, Benzo-a-pirene”, ha spiegato Francesco Longhi, direttore dipartimento territoriale Umbria sud di Arpa Umbria. L’iniziativa è stata presentata venerdì 22 ottobre 2021, nella sede ternana dell’Arpa, alla presenza, tra gli altri, di Roberto Morroni, assessore regionale all’Ambiente, del sindaco, Leonardo Latini, dell’assessore all’Ambiente del Comune di Narni, Alfonso Morelli, di Giuseppe Donzelli, presidente dell’Ordine dei medici di Terni, Marco Serini della Provincia di Terni. A fare gli onori di casa, Luca Proietti, direttore generale Arpa Umbria.

Il progetto AirSelfie 2 ha dunque l’obiettivo di definire l’esposizione della popolazione agli inquinanti nella conca ternana, con distinzione tra i luoghi esterni e interni in più punti rappresentativi della presenza della popolazione come scuole (liceo Donatelli, il Galilei, l’Ipsia la scuola elementare Oberdan e la scuola media Alterocca), uffici pubblici, ospedale.

Allo stesso tempo si potrà valutare la rappresentatività generale della rete di monitoraggio installata e la effettiva corrispondenza tra i livelli rilevati e l’esposizione della popolazione agli inquinanti. Per ottenere ciò è stata predisposta una rete di sensori a basso costo che rilevano particolato pm10, pm2.5 e pm1 collocati all’interno di edifici scolastici di vario ordine tra Terni e Narni, all’ospedale di Terni, in uffici pubblici, in un hotel (il Michelangelo) e nei pressi di un incrocio stradale ad alta percorrenza.

