Eurochocolate, oggi 23 ottobre è il giorno di Ernst Knam ospite a Umbriafiere

Non si fermano gli ospiti di Eurochocolate: oggi è il giorno di Ernst Knam che, in qualità di testimonial e player di riferimento nel settore gourmet con il brand Icam linea professionale e Agostoni, realizzerà una creazione memorabile ed esclusiva per festeggiare i gloriosi 75 anni dalla fondazione dell’azienda Icam. L’appuntamento - Umbriafiere - è fissato per le 15 nell’area riservata ai Big.

Oggi pomeriggio alle 18 Alessandra Mion, in arte Frau Knam, da sempre appassionata di comunicazione e business, avvia il suo progetto imprenditoriale mettendo le “mani in pasta” a fianco del maestro Ernst Knam. Durante il primo lockdown si esercita, infatti, nell’arte della pasticceria, semplificandola e creandone una narrazione accessibile a tutti. I follower, che si riconoscono nelle facili spiegazioni e accurate preparazioni, aumentano esponenzialmente in brevissimo tempo. Da lì l’apertura del primo negozio milanese dove poter gustare le sue proposte esclusive e acquistare prodotti da lei selezionati, firmarti dal maestro.

Il doppio appuntamento per domani è invece con Fusca e Finetti e Francesca Gambacorta che condurranno in coppia un esclusivo show cooking, in programma alle 15. Spazio quindi, alle 18, a Francesca Gambacorta per il suo personalissimo live-show. E proprio per domenica, al fine di evitare eccessivo affollamento dei parcheggi, l’amministrazione invita i tifosi bastioli a raggiungere lo stadio Carlo Degli Esposti con mezzi alternativi alla macchina per la partita con il Castiglione del Lago. “Ricordiamo inoltre che sarà a disposizione gratuita per tutti anche il trenino di collegamento Eurochocolate Umbriafiere - Extrachocolate Bastia Centro" ricorda il sindaco Paola Lungaretti in una nota.

