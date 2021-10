Perugia, Fiera dei Morti: le modifiche alla viabilità dal 30 ottobre al 7 novembre

23 ottobre 2021 a

La Fiera dei Morti che si terrà a Pian di Massiano da lunedì 1 a domenica 7 novembre comporterà alcune modifiche alla viabilità. Come si legge nell’ordinanza 1020 pubblicata nei giorni scorsi dal Comune di Perugia, infatti, dalle 16 di sabato 30 ottobre la circolazione e la sosta nel piazzale Umbria Jazz saranno vietate, a eccezione dei veicoli autorizzati. Circolazione e sosta vietate anche in viale Giuseppe Meazza, nel tratto compreso fra viale Pietro Conti e l’accesso all’area di parcheggio laterale al Pala Barton.

In alcune vie, poi, sarà in vigore il senso unico di marcia: in viale Nuvolari, da viale Conti a viale Meazza; in viale dell’Ingegneria, dall’intersezione con viale del Percorso Verde alla strada Santa Lucia; in viale del Percorso Verde, da viale dell’Ingegneria a viale Conti. E ancora, nella strada Ferro di Cavallo – S. Lucia, da viale Conti a via Cairoli; in via Cairoli, dalla strada Ferro di Cavallo – S. Lucia a via Tempo Libero;nell’area pista ciclabile, secondo il senso di marcia Cortonese, strada Ferro di Cavallo - Santa Lucia, Cortonese; in via d’Attoma, nel tratto fra l’area di calma della curva Nord e viale Conti.

Consentita la sosta dei veicoli con istituzione di aree di parcheggio in viale Nuvolari, sul lato sinistro; in viale dell’Ingegneria, da viale del Percorso Verde a viale Meazza sul lato sinistro; in viale del Percorso Verde sul lato sinistro; in viale Perari, sulla corsia esterna di entrambi i sensi di marcia. E oltre ad alcune direzioni obbligatorie, ci sarà il divieto di sosta con rimozione in piazzale Materazzi e sull’area di parcheggio compresa fra via Meazza e il Pala Barton.

