Apritimoda: in Umbria due appuntamenti per scoprire l'arte tessile

Due proposte affascinanti che raccontano la tradizione dell’eccellenza artigianale italiana. La chiesa sconsacrata di San Francesco delle Donne a Perugia è sede del Laboratorio Giuditta Brozzetti, oggi seguito dalla pronipote Marta Cucchia. Un gioiello per la tessitura a mano dove antichi telai jacquard del’700 e dell’800 sono ancora in funzione. Il suono dei telai, la luce che si riflette nelle alte volte duecentesche e il colore dei tessuti tesi sui telai creano una speciale e sacra armonia. A Panicale, non lontano da Perugia, ha sede il Museo del Tulle Anita Belleschi Grifoni. L’arte del merletto si valorizza per volere di Anita Belleschi Grifoni, che, rimasta orfana della madre, viene affidata all’Istituto Sacro cuore di Gesù della Città di Pieve. Lì impara l’arte del ricamo su tulle e del restauro del merletto veneziano. Il disegno e la delicatezza delle sue lavorazioni, che si possono osservare ancora oggi, sono apprezzati da principesse e dall’alta borghesia del secolo scorso. Il laboratorio si trasforma così in impresa collettiva oggi ricordata dentro la Chiesa di Sant’Agostino.

Sono le location che potranno essere visitate in Umbria sabato 23 e domenica 24 ottobre in occasione di ApritiModa. Le visite sono gratuite ma a prenotazione obbligatoria da effettuate sul sito www.apritimoda.it, dove e’ possibile indicare la data e l’orario della visita. Gli appuntamenti umbri fanno parte della lista degli oltre 80 atelier, laboratori e musei che parteciperanno in tutta Italia ad ApritiModa, manifestazione nata nel 2017 per raccontare come nascono le creazioni che sono l’orgoglio del nostro Paese: una vera e propria mappa di tesori che si svela al pubblico. Sarà possibile entrare in palazzi storici, cortili nascosti, vecchie fabbriche reinventate, luoghi tradizionalmente chiusi al pubblico, per incontrare i protagonisti e vedere come nascono le creazioni frutto del genio, della cultura e della capacità artigianale dei nostri territori.

ApritiModa può contare sui patrocini di: Ministero della Cultura, Ministero del Turismo, Fai, Fondazione Altagamma, Confindustria Moda, Regione Toscana, Comune di Milano e Confindustria Belluno. Camera della Moda è partner istituzionale. Intesa Sanpaolo è main sponsor. Tra le iniziative di comunicazione previste per questa nuova edizione segnaliamo la produzione di tre podcast che ospiteranno altrettanti punti di vista sul sistema moda in Italia. I podcast, realizzati in esclusiva per Intesa Sanpaolo On Air, la piattaforma di podcasting del Gruppo Intesa Sanpaolo, saranno disponibili nel mese di ottobre sul sito www.intesasanpaoloonair.com

