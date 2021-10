Spoleto, il principe della pinsa romana è un giovane umbro

Rosella Solfaroli 22 ottobre 2021 a

Aveva solo 5 anni Jacopo Martellini quando ha iniziato a mettere le mani in pasta. Per aiutare tra i fornelli nonna Adriana e zia Uliana che gli hanno insegnati i primi rudimenti dell’arte culinaria. Insegnamenti, in qualche modo, profetici, perché oggi lo spoletino, a soli 22 anni, è diventato un imprenditore con tanto di attestato che certifica che è lui il “più giovane chef a livello nazionale”.

La firma è dall’Accademia dell’originale pinsa romana certificata. Come se non bastasse lo è anche a livello mondiale. Un prodotto, la pinsa, appunto, che Jacopo Martellini prepara giornalmente nel suo ristorante-pinseria-gourmetteria che si chiama Silver Spuleti, aperto quando aveva solo 19 anni nel centro storico di Spoleto. Anche se l’amore per la pinsa romana è nato dopo un assaggio in un ristorante di Trastevere quando era ancora un bambino. Ma la bruciante carriera imprenditoriale del principe della pinsa, “rischia” ora di fare un ulteriore importante passo in avanti. Notizia dell’ultima ora è che a novembre (il giorno non è stato ancora stabilito) parteciperà alla prima edizione del “Campionato Italiano dell’originale certificata pinsa romana” a Roma.

“Da quando sono piccolo sogno di diventare chef, anzi cuoco – racconta Jacopo Martellini - preferisco usare questa parola, che ha più il sapore autentico del saper fare artigiano. Mi sento un cuoco che ha scelto di perfezionarsi a preparare la più buona pinsa romana che si possa immaginare, perché è grazie alla pinsa che ho deciso cosa volevo fare da grande - tiene a precisare - ho imparato a conoscerla a fondo e a valorizzarla nel mio percorso di studi all’istituto alberghiero De Carolis di Spoleto, dove mi sono diplomato a 18 anni e, in seguito, attraverso un’intensa gavetta in ristoranti umbri e non solo, che hanno ottenuto riconoscimenti da guide internazionali come la Guida Michelin e il Gambero Rosso".

"Quella per la pinsa romana, però, è una storia d’amore che nasce da quando ero bambino. La mia famiglia – spiega - ha un legame radicato con Roma, dove abbiamo parenti e dove mio padre Paolo ha lavorato per 20 anni. Ricordo che un giorno ho assaggiato la pinsa in un localino a Trastevere ed è stato amore a prima vista”.

