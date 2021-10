Spoleto, è Jacopo Martellini il principe della pinsa romana

Rosella Solfaroli 22 ottobre 2021 a

a

a

Aveva solo 5 anni Jacopo Martellini quando ha iniziato a mettere le mani in pasta. Per aiutare tra i fornelli nonna Adriana e zia Uliana che gli hanno insegnati i primi rudimenti dell’arte culinaria. Insegnamenti, in qualche modo, profetici, perché oggi il ragazzo di Spoleto, a soli 22 anni, è diventato un imprenditore con tanto di attestato che certifica che è lui il “più giovane chef a livello nazionale”. La firma è dall’Accademia dell’originale pinsa romana certificata. Come se non bastasse lo è anche a livello mondiale. Un prodotto, la pinsa, appunto, che Jacopo Martellini prepara giornalmente nel suo ristorante-pinseria-gourmetteria che si chiama Silver Spuleti, aperto quando aveva solo 19 anni nel centro storico di Spoleto. Anche se l’amore per la pinsa romana è nato dopo un assaggio in un ristorante di Trastevere quando era ancora un bambino.

Ex Novelli: deserta l'asta per la vendita: ecco il valore

Ma la bruciante carriera imprenditoriale del principe della pinsa, “rischia” ora di fare un ulteriore importante passo in avanti. Notizia dell’ultima ora è che a novembre (il giorno non è stato ancora stabilito) parteciperà alla prima edizione del “Campionato Italiano dell’originale certificata pinsa romana” a Roma. Di sogni custoditi in un cassetto, però, Jacopo Martellini ne ha ancora tanti altri da realizzare. Uno su tutti “è quello di fare televisione – dice il giovane spoletino – ma anche affermarmi nel mondo della cucina e in particolare nella ricerca di nuovi ingredienti e prodotti e, non ultimo, riuscire ad aprire altri punti di ristorazione”. Un motivo di orgoglio per mamma Simona e papà Paolo, che lo stanno seguendo in questa esaltante avventura culinaria da sempre. “Da quando sono piccolo sogno di diventare chef, anzi cuoco – racconta Jacopo Martellini - preferisco usare questa parola, che ha più il sapore autentico del saper fare artigiano. Mi sento un cuoco che ha scelto di perfezionarsi a preparare la più buona pinsa romana che si possa immaginare, perché è grazie alla pinsa che ho deciso cosa volevo fare da grande - tiene a precisare - ho imparato a conoscerla a fondo e a valorizzarla nel mio percorso di studi all’istituto alberghiero De Carolis di Spoleto, dove mi sono diplomato a 18 anni e, in seguito, attraverso un’intensa gavetta in ristoranti umbri e non solo, che hanno ottenuto riconoscimenti da guide internazionali come la Guida Michelin e il Gambero Rosso".

Andrea Sisti eletto sindaco di Spoleto, Luca Secondi di Città di Castello

E continua: "Quella per la pinsa romana, però, è una storia d’amore che nasce da quando ero bambino. La mia famiglia – spiega - ha un legame radicato con Roma, dove abbiamo parenti e dove mio padre Paolo ha lavorato per 20 anni. Ricordo che un giorno ho assaggiato la pinsa in un localino a Trastevere ed è amore a prima vista”. Ma cos’è la pinsa? “Non una pizza, non una focaccia, ma un lievitato unico nel suo genere – conclude il giovane imprenditore spoletino – un mix di farine fatto di frumento, soia, riso e pasta madre essiccata, privo di grassi e zuccheri e dalla caratteristica forma ovale. La cosa bella è che, dopo aver mangiato una pinsa, a distanza di circa mezz’ora, viene voglia di mangiarne subito un’altra”. Insomma, una storia che merita di essere conosciuta, la conferma che si riesce a farsi spazio partendo anche dalla periferia. Quando c’è stoffa i risultati arrivano sempre.

Don Matteo 13, entra nel cast anche Giancarlo Magalli

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.