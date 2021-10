Foligno, studenti senza aula alla scuola primaria di Scafali

Susanna Minelli 22 ottobre 2021 a

Studenti senza aula alla scuola primaria di Scafali, a Foligno, ma la soluzione sembra alle porte. La vicenda si è sviluppata in queste prime settimane di scuola quando è stato necessario lo sdoppiamento di una classe prima a causa della presenza di due alunni con gravi disabilità. Quindi si è optato per la formazione di due classi prime da 14 alunni ciascuna: peccato che, arrivati a questo punto, una delle due classi è rimasta letteralmente senza un'aula a disposizione. Una mancanza che è stata colmata con l'opzione del trasferimento dei piccoli alunni nella palestra dell'edificio.

Ma l'ipotesi di trasferimento di una delle due classi prime all'interno della palestra non è piaciuta nemmeno un po' ai genitori degli alunni. In primis perché la classe insediatasi nella palestra avrebbe avuto un'aula ricavata in quello spazio attraverso dei pannelli divisori, ma anche perché alcuni genitori sono preoccupati del fatto che le ore di ginnastica vengano poi svolte all'esterno della struttura mettendo a rischio la salute dei figli. Preoccupazioni che i genitori hanno esternato in più di un'occasione alla dirigenza che in queste ore, tuttavia, sta lavorando affinché venga trovata una soluzione che possa essere soddisfacente per tutti le persone coinvolte.

Una soluzione che si sta cercando di trovare tramite il coinvolgimento dell'ufficio Lavori pubblici del Comune di Foligno e l'assessorato alla Scuola rappresentato da Paola De Bonis che ha annunciato per le prossime ore “un incontro tra dirigenza scolastica e tecnici del Comune” al fine di definire la soluzione che, a quanto trapela, sarebbe già stata trovata. Infatti a quanto emerge, al vaglio ci sarebbero due opzioni. La prima inerente alla creazione della classe all'interno dell'attuale sala insegnanti. La seconda, invece, di optare il trasferimento della sezione nella scuola primaria di Monte Cervino che fa parte sempre del terzo circolo. Un'ipotesi, quest'ultima, però, che sembrerebbe non trovare l'appoggio di alcuni genitori che si troverebbero ad accompagnare i propri figli in una sede distaccata rispetto a quella per cui avevano optato.

