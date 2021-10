Perugia, in centro storico Sandri apre e Andrei chiude: ecco quando

21 ottobre 2021 a

C’è chi apre, chi chiude e chi cambia. Le attività commerciali e di ristorazione del centro storico di Perugia sono in gran fermento. Entro una ventina di giorni aprirà Sandri. L’idea è di essere a regime per Natale, almeno ben rodati per l’8 dicembre. L’insegna è già accesa. E la città l’ha notata: nei social se ne parla e cresce l’attesa. La cordata di imprenditori locali è ormai pronta e l’intento del gruppo - da quanto si apprende - è garantire altissima qualità dell’offerta nel rispetto della tradizione con particolare attenzione alla creazione di uno spazio esterno. Top secret tutto il resto. La cordata è composta da imprenditori del settore dell’abbigliamento, la famiglia Ricci; della pasticceria, Rossini, e della ristorazione, i titolari di Ebè Perugia. Una garanzia, dunque, per esperienza e professionalità. Non resta che attendere.

Novità in vista anche nel cuore di corso Vannucci. La famiglia Capaccioni, dicono i rumors del centro, è decisa a chiudere lo storico negozio Andrei e a dare i grandi locali dello store in affitto a un grande marchio dell’abbigliamento di alta qualità, si parla di gruppo in arrivo dall’Emilia Romagna. Il cambiamento era da tempo nell’aria si era parlato già in epoca pre Covid di questa ipotesi e addirittura era uscito il nome di McDonald’s. Smentito subito dalla famiglia Capaccioni. E tra l’altro anche l’amministrazione non sembrava disposta a dare il via libera al fast food. Niente panini, dunque, questa volta però si tratta di abiti. La decisione di chiudere Andrei nasce dalle difficoltà del commercio nei centri storici delle città, ormai endemiche e amplificate dalla pandemia.

A incidere però è anche l’inevitabile cambio generazionale. Le nuove leve della famiglia Capaccioni sembrano più interessate ai settori della ristorazione e alberghiero. Il nuovo marchio prenderà il posto di Andrei a primavera. Intanto le trattative per concludere l’affare sono in corso. Percorrendo l’acropoli di qualche centinaio di metri si arriva in via Maestà delle volte dove l’ex negozio Talmone di proprietà del Capitolo della cattedrale avrebbe trovato una nuova gestione. I titolari di una boutique nelle strette vicinanze sembrano interessati all’ampliamento. “Si farà”, fanno sapere dal Capitolo. Ma anche qui c’è un grande riserbo sull’evoluzione della trattativa.

