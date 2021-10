Umbria, Dirigente scolastica trasferita: incarichi bloccati

Sabrina Busiri Vici 21 ottobre 2021 a

Giorni critici per la scuola alle prese con i contagi da contenere con la riprese dell’attività in presenza dopo un anno di Dad e ora a peggiorare la situazione si inserisce il trasferimento, disposto nei primi giorni di ottobre, della dirigente dell’Ufficio scolastico regionale, Antonella Iunti, passata alla direzione in Calabria. Ed è proprio in relazione a questa assenza che viene lanciato l’appello da Rita Coccia, presidente di Anp (Associazione nazionale dirigenti pubblici e alta professionalità della scuola): “Le scuole dell’Umbria sono state completamente abbandonate poiché dopo il trasferimento della dottoressa Iunti all’Usr (Ufficio scolastico regionale, ndr) della Calabria, qui non c’è nessuno che ha la delega della firma degli atti pertanto sono completamene bloccate le nomine dell’organico di sostegno in deroga e le nomine sull’organico dei docenti restituite all’Usr perché non accettate dagli aventi diritto. Quindi noi abbiamo scuole che non hanno ancora docenti per svolgere le lezioni e non hanno neanche gli insegnanti di sostegno per gli alunni in difficoltà”.

E continua: “Questo fatto è gravissimo anche perché il nuovo dirigente dell’Usr Umbria potrà essere nominato soltanto a novembre poiché il bando, emanato da ministero dell’Istruzione, per accedere a questo incarico scadrà a fine ottobre quindi dovranno passare altri 15/20 giorni prima di tornare a regime. Inaccettabile per le scuole. Chiediamo quindi alla Regione di farsi portavoce presso il ministero dell’Istruzione per una risoluzione veloce del problema”. Il numero dei supplenti e degli insegnati di sostegno, secondo quanto definiscono i sindacati, non sarebbe così ingente, si tratta di cento nomine su un totale di oltre 3.200 supplenti tra Perugia e Terni. “La maggior parte degli incarichi sono stati già firmati a settembre e si sta già provvedendo: il Ministero ha affidato la delega della firma a livello regionale all’attuale dirigente dell’ufficio scolastico territoriale di Terni, Alessandra Giuliani. E a breve Giuliani la otterrà anche per la provincia di Perugia in quanto Iunti aveva il doppio incarico di dirigente regionale e territoriale per la provincia di Perugia”. Cassetta auspica: “Contiamo di risolvere quanto prima. Certo, il Ministero poteva emanare il bando prima ma la situazione non è così critica”.

“E’ questione di ore”, conferma anche Moira Rossi di Cgil. “La delega regionale è già stata firmata anche se il Ministero dimostra così di non sapere come funzionano gli uffici periferici in quanto a rimanere sospesa è proprio la delega della firma su base provinciale bloccando così tutto il personale, parliamo di un centinaio di nomine tra questi ci sono anche i professor di matematica per i quali ci sono state difficoltà a reperirli e hanno tardato gli incarichi. Da parte del ministero l’errore è grossolano”. Intanto la dirigente Alessandra Giuliani ha avuto l’incarico dal Mic per la delega di firma per l’Ufficio regionale. “L’amministrazione - sottolinea Giuliani - farà di tutto per risolvere il problema anche per l’ufficio scolastico di Perugia, io sono a disposizione”. Insomma, è solo una questione di ore. Ma intanto gli alunni ne fanno le spese.

