Spoleto, Ex Novelli: deserta l'asta per la vendita: ecco il valore

Nessuna offerta di acquisto per la prima asta di vendita della ex Novelli. Va deserta la chiamata per cedere a 17,3 milioni di euro sia lo stabilimento di raccolta, selezione e commercializzazione delle uova fresche e ovo prodotti di Spoleto, collocato sul mercato con tutti i macchinari e le attrezzature, che il mangimificio di Amelia dove vengono trattati i semi per gli allevamenti di galline. A confermarlo, oltre ai sindacalisti, è direttamente il delegato alla vendita Leandro Campana nominato dai tribunali di Terni e Castrovillari (Cosenza) competenti per il fallimento del Gruppo Novelli e di Alimentitaliani.

Il secondo tentativo di cessione degli asset è in fase di definizione, ma l’indizione della nuova asta non dovrebbe farsi attendere, mentre la relativa scadenza dovrebbe avvenire verosimilmente entro la fine del 2021. Con l’asta bis, come previsto dall’ordinanza, sarà ridotto anche il prezzo di vendita nel limite massimo del 25 per cento, che secondo quanto risulta verrà interamente applicato. Il bando, pubblicato a metà luglio dopo lunga attesa, cerca di collocare sul mercato anche il 100 per cento delle società agricole Fattorie Novelli e Bioagricola, oltreché il marchio con cui vengono commercializzate le produzioni, ossia Ovito, per il quale è pure prevista la cessione.

Con la procedura viene anche specificato che sono complessivamente 146 i lavoratori della ex Novelli, di cui 102 in Fattorie Novelli e 44 in Alimentitaliani. In questo senso, chi presenterà un’offerta dovrà dichiarare di impegnarsi a mantenere e implementare per almeno cinque anni la filiera agricola, commerciale e industriale del ramo di azienda uova della ex Novelli, garantendo sia il mantenimento sul territorio degli insediamenti oggetto di cessione che l’inserimento integrale ed effettivo della forza lavoro. Sul punto è previsto anche l’impiego graduale delle maestranze nell’arco temporale di durata della Cigs (cassa integrazione straordinaria) per Area di crisi industriale complessa.

