Città della Pieve, mangiatori di peperoncino si sfidano in piazza

Nicola Torrini 21 ottobre 2021 a

a

a

I volti assumono un colore rosso vermiglio, gli occhi si gonfiano di lacrime, mentre la gola e la bocca vanno letteralmente in fiamme. Ma vanno comunque avanti, incuranti del bruciore, innalzando la gradazione a livelli che per la stragrande maggioranza delle persone sarebbero assolutamente improponibili. No, non sono demoni e non vengono dagli inferi, sono “soltanto” eroici mangiatori di peperoncino. E saranno proprio questi divoratori del piccante i protagonisti del primo contest che Città della Pieve a loro dedica.

Evade dai domiciliari a Roma, arrestata in Umbria

Sabato 23 ottobre, alle 18.30, nell’ambito della di Zafferiamo si terrà in piazza Matteotti una gara di mangiatori di peperoncino il Mangiafuoco contest. Ad ogni partecipante sarà presentata una selezione di peperoncini biologici delle aziende Quintosapore e Rikka Peppers. I peperoncini, “dalla paprika dolce al temuto Ghost pepper”, saranno esposti in ordine di piccantezza e il vincitore sarà colui che riuscirà a mangiare dal primo all’ultimo di essi. Negli Stati Uniti e in Australia questo tipo di contest spopola già da anni e ormai anche sulle piattaforme video online gare simili raccolgono milioni di visualizzazioni in ogni angolo del mondo. Ora anche al Trasimeno gli appassionati di piccante potranno testare le loro capacità di resistenza. Insomma, a Città della Pieve da venerdì 22 a domenica 24 ottobre il rosso dei pistilli di zafferano sarà quest’anno affiancato da quello del peperoncino, in uno sposalizio del tutto originale ma di sicuro interesse. Durante la tre giorni, l’ospite d’onore di Zafferiamo, il peperoncino appunto, sarà protagonista di un mercatino a tema, di un menù piccante a tema e di una mostra espositiva con oltre cento diverse varietà.

Bambino ucciso, video della mamma prima del delitto: “Non lo voglio perdere, andrò in prigione”

Ci sarà, ovviamente, anche la classica mostra mercato con stand dedicati allo zafferano e ai prodotti tipici, insieme a tante altre iniziative collaterali in cui sarà possibile apprezzare la spezia non solo sotto l’aspetto culinario, ma anche per il suo impiego in ambito artistico. A chiudere la manifestazione, domenica 24 ottobre alle 17.30, sarà l’oste Giorgio Barchiesi, noto al pubblico come Giorgione.

Furti a Castiglione del Lago, ladri in azione al cimitero

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.