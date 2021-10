Terni, muore stroncato da un malore mentre era alla guida: inutili i soccorsi

20 ottobre 2021 a

Aveva 91 anni l’uomo che nel primo pomeriggio di oggi ha perso la vita in un incidente stradale. B.C., queste le sue iniziali, era al volante di una Ford Sierra che è finita fuori strada fermando la sua corsa sopra al marciapiede da cui si può ammirare il corso del fiume Nera. L’incidente si è verificato, poco prima delle 14, in via Cerquetelli subito dopo l’incrocio con ponte Carrara. L’anziano ternano è stato trovato riverso sul volante privo di vita. Secondo una prima ricostruzione dei fatti l’automobilista è stato stroncato da un malore improvviso che gli ha fatto perdere il controllo della sua vettura.

Il 91enne è morto sul colpo, ucciso da un infarto, e non ha avuto neppure il tempo di frenare. Sul posto gli agenti della polizia locale che l’hanno trovato esanime nell’abitacolo. Sono intervenuti anche gli operatori del 118, ma ogni tentativo di rianimarlo è risultato purtroppo inutile. Il corpo senza vita del pensionato è stato quindi trasportato all’obitorio dell’ospedale a disposizione del magistrato. Una volta completati i rilievi, i vigili urbani hanno autorizzato lo spostamento dell’auto, che procedeva in direzione centro, con un carroattrezzi.

Nessun dubbio sulle cause della morte anche se ogni determinazione al riguardo spetterà al magistrato di turno. Il traffico in via Cerquetelli è stato interrotto per consentire l’intervento dei soccorritori e della polizia locale. Nessun altra auto è rimasta coinvolta nell’incidente stradale. Si sono formate file di auto che i vigili urbani hanno deviato su altri percorsi. Ma in breve tempo la situazione è ritornata alla normalità.

