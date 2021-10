Covid, i dati di oggi: contagi e ricoveri in crescita, calano i morti

20 ottobre 2021 a

In crescita i casi Covid in Italia, secondo i dati del bollettino del ministero della Salute. I nuovi positivi nelle ultime 24 ore sono 3.702, in aumento rispetto ai 2.697 fatti registrare ieri. I tamponi processati sono stati 485.613, dato che fa salire il tasso di positività allo 0,76%. Sono 33 i deceduti, mentre i guariti sono 4.544. Tornano a crescere i ricoveri: nei reparti ordinari il numero si incrementa di 41 unità toccando quota 2.464; nelle terapie intensive è invece stabile a 355 con 25 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 70.849 persone. Dal punto di vista del contagio nelle regioni, la prima per numeri di nuovi positivi è la Lombardia (457), seguita da Veneto (455) e Campania (406).

E intanto, a livello di campagna di immunizzazione, sono 87.956.663 i vaccini anti-Covid somministrati nel nostro Paese, l’88,2 per cento delle dosi finora consegnate, pari a 99.709.560 (71.089.417 di Pfizer/BioNTech, 11.543.505 di Vaxzevria di AstraZeneca, 15.231.753 di Moderna e 1.844.885 di Johnson & Johnson). Lo riporta il bollettino elaborato da presidenza del Consiglio dei ministri, ministero della Salute e struttura del commissario straordinario al Covid-19, aggiornato ad oggi. Ammonta invece a 44.047.436 (l’81,55 per cento della popolazione over 12) il totale delle persone vaccinate cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino, e 46.320.599 (l’85,76 per cento) quelle che hanno ricevuto almeno una dose.

Sono, infine, 700.623 (il 9,25 per cento della popolazione) le persone a cui è stata somministrata la terza dose di vaccino anti-Covid. Per quanto riguarda la suddivisione territoriale, in testa in termini di dosi somministrate c’è la Lombardia con 15.438.432 (89,4 per cento delle dosi ricevute), seguita da Lazio con 8.585.691 (83,4 per cento) e Campania con 8.072.547 (87,9 per cento).

