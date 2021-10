Nasconde 66 grammi di droga nel comodino, denunciato ragazzo di Nocera Umbra

20 ottobre 2021 a

Spaccio e uso di sostanze stupefacenti. I carabinieri denunciano un ragazzo e ne segnalano un altro alla Prefettura di Perugia. Pattuglie in azione a tutte le ore del giorno per intensificare i controlli sul consumo di stupefacenti nella zona dell’Eugubino-Gualdese. I militari che dipendono dalla compagnia guidata dal capitano Fabio Del Sette nella giornata di lunedì 18 ottobre hanno centrato due controlli. Si tratta di due operazioni distinte, una nel territorio di Nocera Umbra e una in quello di Gualdo Tadino. Nel primo caso, nel corso di un servizio predisposto dall’Arma, nel cassetto del comodino della camera di un ventiduenne nocerino sono stati rinvenuti 66 grammi di hashish. Il controllo è stato effettuato congiuntamente dagli uomini dell’Arma delle stazioni di Nocera Umbra e Gualdo Tadino che hanno effettuato una perquisizione a casa del giovane. I 66 grammi di erano suddivisi in due pezzi e nascosti all’interno del comodino della camera da letto. Il giovane di Nocera Umbra aveva anche una pianta di marijuana.

Per il ventiduenne è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Perugia per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Tutta la droga è stata sequestrata e inviata al laboratorio analisi scientifiche del comando provinciale dei carabinieri di Perugia per le analisi del caso.

Sempre lunedì, ma durante la serata, una pattuglia della compagnia di Gubbio, questa volta della stazione di Sigillo, durante una serie di controlli lungo la Flaminia nell’ambito della lotta all’uso degli stupefacenti, ha fermato un’automobile con quattro ragazzi a bordo. I quattro sono subito apparsi in difficoltà davanti ai militari e alle loro domande. I carabinieri, nonostante le scuse dei quattro giovani, hanno proceduto alla loro perquisizione personale, rinvenendo un frammento di hashish nella tasca del giubbotto di un 23enne di Gualdo Tadino. Per lui è scattata la segnalazione alla Prefettura di Perugia per la detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.

