Effetto green pass: in Umbria giornata record con 13.784 tamponi

Giornata record per test antigenici e tamponi. Nel primo lunedì di green pass obbligatorio nei luoghi di lavoro, in Umbria sono stati infatti effettuati 11.920 test rapidi antigenici e 1.864. In tutto, 13.784 test. Molti dei quali, verosimilmente effettuati per avere la certificazione verde, imprescindibile per entrare nei luoghi di lavoro. Una enorme fetta di test sono stati processati dalle farmacie umbre che hanno analizzato la bellezza di 8.666 test rapidi in una giornata. Un impegno importante, che per ora ancora si gestisce. Ma di certo le farmacie sono sotto pressione. Il piano era stato pensato inizialmente per sei mila al giorno, ma, secondo il presidente di Federfarma Umbria, Augusto Luciani “Noi penso che riusciremo a farne intorno ai 50 mila a settimana. Quindi ci sono giorni in cui c’è più richiesta, come lunedì, e giorni come domenica in cui i test sono stati circa 3 mila”. E tra i non vaccinati, c’è anche chi si prenota tamponi per diverse settimane. Come ci sono pure le farmacie che iniziano a proporre pacchetti con un test gratis.

Una sorta di tre per due. I numeri non sono mai stati così alti come questi sin dall’inizio del servizio a gennaio scorso. Ma negli ultimi giorni si era registrato un crescendo con i 3.967 del primo ottobre fino ai 6.789 di sabato scorso. A 48 dall’avvento del green pass obbligatorio nei posti di lavoro i test erano stati 3.264 e il 14 ottobre erano balzati a 6.266. Da venerdì scorso, fatta salva la pausa di domenica, era stato un crescendo continuo, fino agli 8.666 di lunedì, da cui sono emersi 25 casi di positività che adesso andranno confermati con i tamponi molecolari.

Per quanto riguarda invece l’andamento generale della curva pandemica, ieri sono emersi 46 nuovi casi di positività dall’analisi dei test di lunedì(13.874). Sono stati invece 18 i guariti, quindi si registra una lieve salita della curva con 25 positivi in più. Sul fronte ospedali invece ci sono 4 ricoverati in meno (37 attuali), di cui 4 in terapia intensiva. Nella giornata di ieri è stato inoltre comunicato il decesso di tre pazienti: secondo quanto si apprende nessuno di loro era vaccinato. Per quanto riguarda i vaccini, si registra ancora una sensibile crescita delle prime dosi verosimilmente causata dall’obbligo certificazione verde. Per quanto attiene infine alla terza dose di vaccino, il tema verrà affrontato domani in un vertice tra Regione e medici di base. L’intenzione è quella di somministrare contemporaneamente la terza dose e il vaccino antinfluenzale.

