Narni, foto di Porta Ternana postata su Facebook diventa virale. Commenti a raffica

I social network ormai generano autentici fenomeni virali in termini di visibilità e, ovviamente, anche di pubblicità. Così nei giorni scorsi su una pagina Facebook con oltre 212mila like, è comparsa una fotografia di Narni che ha suscitato migliaia di reazioni e anche di emozioni e che farà anche un’ottima pubblicità indiretta alla città. Il monumento protagonista sullo sfondo è Porta Ternana, uno dei due accessi alla cinta muraria medievale che racchiudono il centro storico reduce da un’ennesima meravigliosa stagione turistica. Non si conosce al momento l’autore dello scatto in questione, ma quelli di “Pictures from Italian profiles” l’hanno postata pescandola sul web ottenendo 1.713 “Mi piace” 82 commenti e 125 condivisioni. La foto è finita anche sul gruppo “Sei di Narni se...” ed è stata ricondivisa ancora.

A far sorridere e a incantare i più è un tir che si infila sotto la Porta in questione e che la supera sfruttando la precedenza che gli spetta da codice della strada, con un signore narnese a bordo di uno di quei mezzi elettrici utilizzati per chi ha problemi di deambulazione, che si ferma aspettando il passaggio del camion. Il piccolo mezzo nei confronti del camion gigante ha suscitato ilarità e ha scatenato la fantasia degli utenti della pagina.

Addirittura qualcuno ha evocato il giovane studente di piazza Tienanmen che ferma i carroarmati durante le proteste in Cina del 1989 da solo e disarmato; qualcun’altro ha citato Davide e Golia mentre l’ex assessore comunale Gianni Giombolini ha ipotizzato che il tir fosse in retromarcia e poi tanti altri commenti ironici. Alla fine, all’insegna del “purché se ne parli”, la strana coppia di Porta Ternana ha fatto pubblicità e rallegrato la giornata a migliaia di utenti di Facebook. E così lo scatto fotografico, sicuramente originale, in pochi istanti è diventato virale grazie al passaparola sul web.

